Trenér Slovácka plánuje na Dukle „hladovou“ sestavu

„Po Opavě jsme společně zašli na večeři. Bylo vidět, jak to z nás všech spadlo, ale bylo to hodně unavené,“ všiml si trenér Martin Svědík. „Přece jen jdou teď zápasy rychle po sobě a je potřeba se připravit na ten sobotní. Zachránili jsme se, nemusíme se nervovat, ale jede se normálně dál.“

Žádných úlev se od něj tým nedočkal. Zatím. „Nebyl prostor slevit. Potřebovali jsme ze sebe dostat únavu, takže jsme jeli v normálním režimu. Můžeme se bavit o příštím týdnu, nějaký den volna navíc by mohl být motivací pro zápas na Dukle,“ uvažuje Svědík.

Naopak případný herní výpadek by kouč, který je známý svou náročností, netoleroval ani v době, kdy už má Slovácko jistou záchranu.

„Ale nedokážu si představit, že by někdo šel do zápasu bez toho, že chce vyhrát. Doufám, že si kluci hlavy nastaví tak, aby šli do zápasu se vší zodpovědností, ne jen za vlastní výkony, ale i za tým, za celý klub,“ zdůrazňuje Svědík.

Dukla - Slovácko Sledujte od 17.00 online.

Slovácko je v tabulce jedenácté o dva body před Opavou, o čtyři před Příbramí a o pět před Bohemians, jimž patří barážová čtrnáctá pozice. Vzhledem k tomu, že týmy se ještě vzájemnými utkáními oberou o body, si Slovácko může z čela záchranářské skupiny pohoršit maximálně o dvě příčky.

„Pořád je o co hrát, chceme skončit co nejvýš,“ poznamenal trenér. Naopak Dukla už získala jistotu, že se z posledního místa nevymaní. „Myslím, že když jde hráč na hřiště, chce vždy podat maximální výkon, takže to bude ligový zápas se vším všudy. Je potřeba se na to pořádně připravit,“ uvedl Svědík.

Nad tím, jakou sestavu nasadí Dukla, nepřemýšlí. „Nás musí zajímat, jak k tomu přistoupíme my. Tedy velice zodpovědně a disciplinovaně jako ke kterémukoliv jinému zápasu.“

Žádnému ze svěřenců neplánuje dát místo utkání volno. „Nemůžeme si to dovolit, když odečtete zraněné Franiče, Harbu, Hellebranda a Krejčího, zbývá nás už jen šestnáct. To by leda někdo musel hrát poslední zápasy se zraněním, ale teď by potřeboval odpočinek. Nikdo takový není,“ reagoval Svědík.

„Rozhodně ani není prostor třeba na sedm změn, to bychom udělali víc škody než užitku. Možná bude jedna, dvě, tři, možná ne, ještě nejsme úplně rozhodnutí. Sestavu chceme připravit co nejlepší, aby byla maximálně hladová.“

V plánu dnes není ani zkoušení některého z talentovaných dorostenců. „Takový hráč si to musí zasloužit a mít kvalitu. Dorost navíc sám hraje důležitá utkání, nechceme jim to rozbít,“ připomněl Svědík, že Slovácko ještě nemá úplnou jistotu záchrany v dorostenecké lize. „Uvidíme, jestli na něco takového třeba nebude prostor v posledním zápase, v jakém budeme stavu.