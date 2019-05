Další skvělý vstup a Slovácko slaví záchranu. Věřil jsem, říká kapitán

Suverénními domácími výhrami zvládli fotbalisté Slovácka skupinu o záchranu v lize.

Nejprve Příbram rozstříleli 5:1, v úterý porazili Opavu 4:1. „Spadl mi obrovský kámen ze srdce. Po zápase je to ještě čerstvé, ráno po probuzení nám dojde, že jsme to zvládli. Po té naší šílené sezoně je to opravdu úleva,“ připomněl kapitán Vlastimil Daníček, že Slovácko se ve druhé polovině podzimu dostalo v tabulce na dvě kola dokonce na poslední příčku. „Ze všeho nejvíc mě těší, že jsme si to uhráli sami,“ doplnil.

Za výhrou, která jim přinesla v předstihu jistotu udržení, vykročili hráči Slovácka opět rychle vstřelenými dvěma góly, tentokrát je stihli dát v úvodních pěti minutách. Přitom v sobotu na hřišti Bohemians se tým vzhledem k tristnímu projevu směrem dopředu musel spokojit s bezbrankovou remízou.

„Na Bohemce jsme neodehráli vůbec dobré utkání, bylo to něco šíleného. Bylo těžké se zvednout, každý si musel hlavu nastavit sám. Já jsem věřil, že to zvládneme, protože doma jsme v posledních zápasech byli silní. Z týmu jsem to opět cítil,“ prohlásil Daníček, jenž proměnil už svou pátou penaltu sezony. „Zápasu jsem se nebál, byla u mě jen klasická předzápasová nervozita,“ dodal.

„Věřil jsem, že záchranu zvládneme, protože doma jsme v posledních zápasech byli silní.“ Vlastimil Daníček, kapitán Slovácka

„Měli jsme skvělý vstup korunovaný dvěma brankami. Byli jsme velmi aktivní a zatlačili jsme soupeře, který dělal chyby,“ těšilo trenéra Martina Svědíka. „Pak ale byly pasáže hry, kdy jsme se doslova kopali za uši, Opavě jsme přenechali iniciativu, ale k ničemu vážnému jsme ji nepustili. Kvalita výkonu jde dnes stranou, jsem hlavně strašně rád, že jsme zápas i záchranu zvládli.“

Slovácko v tabulce poskočilo do čela skupiny o udržení, před týmem Bohemians na barážové čtrnácté příčce má vzhledem ke kombinacím zápasů v posledních dvou kolech nedostižný náskok pěti bodů.

„Věřil jsem, že doma to zvládneme, ale ulevilo se mi. Pořád mám v hlavě loňský rok v Jihlavě, byť jsme po mém příchodu měli dobrý půlrok a udělali jsme dost bodů, nestačilo to. Už loni jsem říkal, že bych to nikomu nepřál,“ zmínil Svědík loňskou zkušenost. „S cílem záchrany jsme do Slovácka před koncem podzimu přišli. Jsem strašně rád, že se to podařilo takhle včas, nemusíme se nervovat.“

Slovácko má před sebou ještě sobotní utkání na hřišti už sestupující Dukly, s ročníkem se pak rozloučí doma proti aktuálně předposlední Karviné.