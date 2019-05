Slovácko - Opava 4:1, raketový start přinesl výhru i ligovou jistotu

ONLINE Utkání jsme sledovali minutu po minutě

Před deseti dny Slovácko smetlo doma Příbram 5:1, v dalším domácím utkání si jasně poradilo s Opavou. Na výhru zadělalo už v úvodu, dalo gól z první akce ve druhé minutě a druhý přidalo za další dvě minuty z penalty.

Fanoušky potěšilo i po přestávce, v 71. minutě skóroval Havlík a když hosté v závěru snížili, z rozehrání odpověděl Hološko čtvrtou trefou.

„Především si cením toho, že jsme zápas zvládli výsledkově, herně to nebylo úplně podle mých představ, na hráčích byla patrná nervozita,“ řekl domácí kouč Martin Svědík. „Měli jsme skvělý vstup do utkání, kdy jsme soupeře přitlačili a on udělal chyby, které jsme využili. Ale pak jsme se v některých dalších pasážích doslova kopali za uši.“

V hostujícím týmu zůstal pouze na lavičce dirigent Pavel Zavadil, kterého kouč šetřil, a veteránova nepřítomnost na hřišti a autorita jakoby se podepsala na koncentraci Opavských v úvodu. Během pěti minut totiž pro ně nabral scénář utkání fatální rozměry.

Po sto vteřinách poslal z pravé strany měkký přízemní centr Navrátil a nekrytý Janošek měl cestu k prvnímu ligovému gólu hodně usnadněnou. Ve čtvrté minutě poslal Hrabina ve vápně k zemi Navrátila a Daníček si s nařízenou penaltou zkušeně poradil - 2:0.

Opavě chvíli trvalo, než se z úvodního šoku vzpamatovala. Její časté centry končily na připravené obraně Slovácka a tak recept na její překonání hledal Zapalač tvrdou střelou, kterou ovšem výtečně vytáhl Trmal na roh. Byla to největší šance hostí na korekci výsledku v první půli.

Po změně stran měly hned v první minutě blízko ke gólu obě strany. Havlík ale ve slibné pozici nezpracoval míč a střela mu nevyšla. Na druhé straně vyhlavičkovával Hofmann z brankové čáry pokus střídajícího Bernadiny.

Opava si postupně vypracovala mírnou územní převahu, ale žádnou vyloženou šanci. Po hodině hry promáchl v těžké pozici nejlepší střelec hostí Smola.

V 70. minutě hlavičkoval stejný hráč ve slibné pozici jen do náruče Trmala, aby pak udeřilo na druhé straně. Zajíc přitáhl ve vápně pozornost hned tří opavských obránců, k odraženému míči se dostal Havlík a poslal jej do sítě.

O osudu zápasu tak bylo rozhodnuto, i když Bernadina po přihrávce Žídka korigoval výsledek, ale domácí odpověděli okamžitě Hološkem.

„Promrhali jsme úvod a od toho se odvíjelo všechno ostatní. Domácí se koncentrovali na defenzívu, to se jim dařilo. My jsme nebyli důrazní a to platilo i po přestávce. Musíme poučit a doma to zvládnout s Příbramí, která situaci ve skupině zamotala,“ poznamenal opavský trenér Ivan Kopecký.