Tkáč září jako žolík. Nasadí ho Zlín na Slovácko?

Z pozice střídajícího hráče stihl na podzim na ligových trávnících za pouhých 106 minut dvě branky, navrch vybojoval penaltu, a důrazně se tak před derby přihlásil o místo v základní sestavě.

„Každý chce hrát od začátku, ale je to na trenérovi,“ řekl Tkáč směrem k sobotnímu střetnutí.

Co na to hlavní kouč Fastavu Jan Jelínek?

„Je to pořád stejná písnička. Pomůže nám, když jde do hry. Máme týden na to, abychom si to vyhodnotili,“ uvedl Jelínek po posledním zápase.

Zlín v něm podlehl po mizerném výkonu Bohemians 1:3, devatenáctiletý dorostenec vtrhl na hřiště v 59. minutě, rychle dal kontaktní gól a za půl hodiny zastínil všechny své spoluhráče. A to dva týdny poté, co svou první ligovou trefou rozhodl o výhře v Liberci.

Na jaře o něm přitom věděli jen zasvěcení ve Zlíně. Do áčka si ho stáhl tehdejší trenér Bohumil Páník v březnu, když se tým potýkal s následky koronaviru.

„Měla to být týdenní zkouška a nakonec jsem tam zůstal,“ prozradil Tkáč v rozhovoru pro klubový magazín. V mužstvu vydržel i po změně trenéra a začal sbírat prvoligové minuty. Zatím mu naskakují pomalu, o to více udivuje nadprůměrná produktivita ofenzivního záložníka.

„Kdyby mi tohle někdo řekl před půl rokem, nevěřil bych mu,“ komentuje Tkáč svůj raketový vzestup. Když se krajští rivalové střetli v závěrečném kole loňské sezony, nastoupil Tkáč v souběžně hraném přípravném duelu juniorek. Teď už nebude chybět na soupisce zlínského áčka.

„Těším se. Bude to moje první derby. Nervozita teprve přijde, ale jakmile nastoupím, opadne,“ vyhlíží sobotní duel.

Že se bude hrát v Uherském Hradišti, neřeší: „Je mi to jedno. Fanoušci by byli ve Zlíně i na Slovácku.“ Kulisu derby pozná poprvé jako hráč.

„Pamatuji domácí zápasy s Baníkem a Slováckem jako podavač míčů. Vždycky jsem chtěl být u kotle hostů. Teď si říkám proč, bylo to docela nebezpečné, ale ta atmosféra stála za to,“ vzpomíná Tkáč, jenž kloubí slibně se rozvíjející fotbalovou kariéru s posledním ročníkem Střední průmyslové školy strojní. „Je to hodně náročné. Mám individuální plán.“

Na jaře si bude moct říct, jestli školní i fotbalovou maturitu zvládl. Našlápnuté má.