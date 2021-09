Další domácí výbuch. Šílené, věděl trenér Zlína po ostudě s Bohemians

„Minulé utkání v Liberci jsme zvládli, udrželi nulu, teď dostaneme doma zase tři branky, to je šílené,“ věděl trenér Zlína Jan Jelínek.

Jeho tým chtěl odčinit předchozí debakl od Sigmy, místo toho prohloubil domácí frustraci. Sobotní výkon byl ještě horší než výsledek.

„Gratuluji soupeři k zaslouženému vítězství,“ mohl jen konstatovat Jelínek.

Mezi soupeři byl rozdíl třídy. Zlín zaostával ve všem. „Utkání se nám vydařilo, mohli jsme rozhodnout už v první půlce,“ poznamenal spokojeně kouč klokanů Luděk Klusáček.

„První poločas jsme se nedostali do tempa, soupeř byl všude rychlejší, pozdě a špatně jsme dostupovali,“ shrnul Jelínek.

Keita měl fůru času, aby si odstavil ve vápně nedůrazného Cedidlu a opodál stojící Fillo sledoval, jak pohodlně přehodil bezmocného Rakovana. „Přesně na tyhle situace se soustředíme v tréninku, ale v zápase je nezvládneme,“ štvalo Jelínka, jehož výběr zůstal ve hře jen díky tomu, že hosté do přestávky zbývající tři superšance zazdili.

V ofenzivě se Fastav zmohl jen na dva náznaky, Hrubého střelu ale zastavil hrudí Ljovin, Drammé pálil pánu bohu do oken.

„Přemýšleli jsme, jestli sáhnout v poločase do sestavy. Řekli jsme si v přestávce, co změníme. Chtěli jsme vidět, jak to bude fungovat ve druhém poločase,“ líčil Jelínek dění ve zlínské šatně.

Souhrn 7. kola fotbalové ligy

Nefungovalo nic. Domácí plynule navázali na bídu z úvodní části a hosté jejich bohorovné počínání trestali. Na absenci šesti hráčů se Jelínek nevymlouval.

„Druhý zápas jsme hráli ve stejné obranné čtveřici, kvalita tam je, všichni hrávali ligu, měli by si poradit.“ Stejně jako v Karviné nebo v Liberci pomohl mužstvu junior Tkáč, který po deseti minutách na hřišti snížil tečovanou střelou. Devatenáctiletý talent se trefil v lize podruhé za sebou, sám ale na vše nestačil. Nikdo z mátožných spoluhráčů mu v sobotu nedokázal sekundovat.

„Kontaktní gól do nás vlil trochu energie. Měli jsme dostatek času, ale místo abychom něco vytěžili, zase jsme byli nedůslední v obraně,“ mrzela Jelínka akce, která jeho tým definitivně srazila do kolen.

Před sérií zápasů proti třem pohárovým účastníkům (Slovácko, Sparta, Plzeň) se tak jeho výběr dostal do svízelné situace.

„Slyším velká jména, ale nemůžeme se jich zaleknout a jít na hřiště s tím, že prohrajeme,“ dodal Jelínek.