Slovácký záložník Daníček: Derby je nejvíc, kdo vyhraje, je vládcem kraje

„Je jedno, kolik jsem jich odehrál, ale pořád derby prožívám stejně. Pro Slovácko je to velký zápas. I když utkání proti Spartě nebo Slavii jsou také extra, derby je nejvíce, i pro fanoušky je nejprestižnější,“ vyznal se zkušený záložník Slovácka, které bude mít v sobotu od 16 hodin výhodu domácího prostředí. „Kdo vyhraje, je vládcem kraje.“

Sám pochází z jeho středu. Rodná Napajedla leží na půl cesty mezi Zlína a Uherským Hradištěm. Proč tedy zvolil Slovácko?

„Jako malý jsem fandil všem ligovým mužstvům. Ale když mě v jedenácti oslovili na fotbalovém kempu ze Synotu, už nebylo co řešit,“ prozradil Daníček, odkdy bije jeho srdce pro modrobílé barvy Slovácka.

Prestiž derby ale začal vnímat až v dorosteneckých kategoriích, ve kterých se utkával se zlínským brankářem Stanislavem Dostálem.

„Jsme stejný ročník. Hrávali jsme proti sobě už v žácích. Když se potkáme, prohodíme slovo,“ poznamenal Daníček.

ONLINE: Slovácko vs. Zlín podrobná reportáž v sobotu od 16:00

Zatímco aktuální jednička Fastavu doléčuje zranění kolene, Daníček od návratu Zlína do nejvyšší soutěže v létě 2015 chyběl na place pouze při prvním derby na zlínské Letné. Tehdejší porážku Slovácka 1:2 sledoval z lavičky náhradníků, pak už byl pokaždé v zahajovací sestavě. Pro hradišťské fotbalisty tím začala v derby zlá série sedmi zápasů bez vítězství. Jejich maximem byly tři remízy.

„Hrozně mě to štvalo. Každým dalším zápasem to bobtnalo a nakonec to vygradovalo, když jsme doma prohráli 0:4. Byli jsme jak na kolotoči, to byl můj nejhorší zážitek v derby,“ vybavuje si Daníček utkání ze závěru prázdnin roku 2018, po němž ztrácel víru, že se někdy dočká vítězství v derby.

„Byli jsme nahlodaní. Na každém rohu ve městě jsme poslouchali, že nikdy nevyhrajeme.“

Paradoxně tímto rekordním výsledkem skončila dlouhá zlínská nadvláda v derby. Čtyři z pěti posledních vzájemných utkání vyhrálo Slovácko, včetně obou v minulé sezoně.

„Zlomili jsme to výhrou ve Zlíně,“ připomíná Daníček derby, jež rozhodl vlastní gól brankáře Dostála. „Těžko říct, co se pak změnilo,“ dumá nad změnami fotbalových poměrů v kraji.

Slovácká převaha se každopádně datuje od příchodu trenéra Martina Svědíka do Uherského Hradiště.

„Je to jeden z důležitých aspektů. Od té doby máme lepší výsledky s více soupeři. Prolomili jsme několik černých sérií,“ uvědomuje si Daníček. Sám se v té době trefil také v derby, jeho loňská podzimní premiérová branka z penalty ve Zlíně byla zároveň vítězná.

„Užil jsem si to maximálně. Vyhrát ve Zlíně a ještě ho rozhodnout, to je velká věc,“ rozzáří se Daníčkovi při vzpomínce oči.

Slovácko je ve větší pohodě i před sobotním derby. Na pátém místě má o čtyři body více než devátý Zlín, a kdyby ho rozhodčí nepoškodili v Jablonci (1:1) nebo naposledy na Slavii (1:2), bylo by mnohem výše. Jeho sobotní vítězství tipují také sázkové kanceláře. Daníček však roli jednoznačného favorita odmítá. „Je to klišé, ale derby favorita nemá. Záleží, jak ho kdo zvládne v hlavě, jak dodrží herní styl. Náš je nepříjemný pro všechny,“ ví Daníček.

Jak bude utkání vypadat, si netroufá odhadovat.

„Jestli padne hodně, nebo málo branek, nevím. Zásadní je, abychom si udrželi herní tvář a odrazili se od dobré defenzivy. Nahoru něco vymyslíme a proměníme,“ je přesvědčený Daníček.

Stejně jako jeho spoluhráči se těší na plný stadion. Při loňských derby byla jeho kapacita výrazně omezená, zápas ve Zlíně domácí kotelníci dokonce bojkotovali. Výjimečně se tak spojili s fanoušky Slovácka, kteří měli kvůli protiepidemickým opatřením zákaz vstupu na tribuny.

„Doufám, že přijde co nejvíce lidí. Fotbalu to jen pomůže. Pro obě strany by bylo skvělé, kdyby bylo plno. Byl by to skvělý zážitek pro hráče i pro lidi, kteří dlouho nemohli na fotbal v takovém počtu,“ zve Daníček na sobotní derby.