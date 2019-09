Vypískaný Hovorka si nevraživost na Spartě užíval. Rivalitu chápu, řekl

„Věděl jsem, že Benjamin je nahecovaný a že tam mohou podobné situace nastat,“ přiznal David Hovorka. „Počkal jsem si a využil toho.“

V nedělním derby, které Slavia vyhrála vysoko 3:0, se Hovorka stejně jako jeho spoluhráči Kúdela a Hušbauer „svezl“ s protestem fanoušků Sparty proti Nicolae Stanciuovi. Publikum pískalo ne na jednoho exsparťana v dresu Slavie, ale rovnou na všechny. „Já to mám docela rád. Dřív bych z toho byl nervózní, ale postupem času to beru ve svůj prospěch a užívám si to.“

Ve Spartě vyrostl, ale klub ho odložil jako nepotřebného. Dokonce dvakrát. Po sérii hostování přestoupil do Liberce, pak ho na Letnou koupili zpátky, jenže za půldruhého roku jej znovu poslali pryč.

Přes Jablonec se dostal do Slavie, a tím se z něho stal na Letné nepřítel. „Já tu rivalitu chápu,“ řekl smířlivě. „Pamatuji si to z druhé strany, tak teď to poznávám jako slávista. Emoce tam jsou, já jim rozumím. Moje cesta ale nabrala tento směr, jsem rád, kde jsem. Člověk to musí ignorovat a jít dál.“

Víc práce měl možná s vlastními emocemi. I po vítězném utkání, když o návratu na Letnou vyprávěl, bylo v jeho očích vidět potlačované dojetí. „Už před zápasem jsem si všechno promýšlel, aby mě tady nic nerozhodilo. Přece jen to na člověka po tolika letech ve Spartě zapůsobí. Jsem už však na druhé straně a jsem rád, že mohu být ve Slavii a hrát s ní Ligu mistrů.“

V úterý na evropské scéně ubránil fotbalovou superstar Romela Lukakua z Interu Milán, v derby zase držel zkrátka útočníky Sparty. Čisté obranné zákroky opakovaně vedly k faulům útočících hráčů. Třikrát se provinil Tetteh, jednou Kanga, faulem na Hovorku se na hřišti uvedl i střídající Kozák.

Trenér Jindřich Trpišovský už poněkolikáté v sezoně zahrnul Hovorku chválou. „Dlouho jsem neviděl Tetteha hrát s takovým nasazením, ale on si s ním poradil. S jeho výkonem jsem velmi spokojen.“

Hovorka pomohl Slavii zacelit mezeru po odchodu africké dvojice Deli - Ngadeu a vytvořil s Kúdelou skvěle fungující dvojici. „Fungujeme jako celek, není to o jednom dvou hráčích. Podrží nás gólman, před námi nám pomáhá Tomáš Souček. Všichni se doplňujeme.“

Mezi novináře přišel z rozjásané kabiny, která burácela pokřikem: „Derby je naše!“ Se Slavií vede ligu, je úspěšný i na evropské scéně, a tak k němu míří otázka, jestli se cítí být na vrcholu kariéry. „Nechci nic takového říkat dopředu. Nevíme, co bude. Zatím bych byl v klidu,“ řekne a klepe si z pověrčivosti na zuby.

Nechce nic zakřiknout.