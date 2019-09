Trpišovský po derby: Hráli jsme dobře, ale jsme schopní zahrát i líp

Slova chvály měl i pro soupeře, že se snažil hrát fotbal. A pro rozhodčího Zelinku s asistenty. „Sudí to zvládli s přehledem, ukočírovali to. Derby pro ně není nikdy jednoduché,“ řekl Trpišovský.

Vypadáte hodně spokojeně. Je to tak?

Kromě drobných pasáží v prvním poločase si troufnu říct, že jsme vyhráli zaslouženě. Kluci hráli dobře. Ale jsme schopni zahrát i líp, v útočné fáze jsme nebyli klidní. V obranné to bylo velice dobré.

Čím si ten neklid v ofenzívě vysvětlujete?

Bylo vidět, jak je to důležitý zápas. Takticky, běžecky i mentálním nastavením to byl výborný výkon. Ale kdybych měl být absolutně spokojený, přál bych si, abychom některé situace řešili líp.

Vybavíte si pro vás nějaký těžký moment?

Když jsme šli do deseti. A co pak následovalo, za to bych chtěl kluky pochválit nejvíc. Dohráli jsme to jako velké mužstvo. Přišli jsme o důležitého hráče, za kterého jsme typologicky neměli náhradu. Nepustili Spartu do náporu, to bych vyzdvihl. A ještě Ondru Koláře, který potvrzuje kvalitu. Přitom netrénoval a pak vlezl do brány. Absolutorium.

Co ještě rozhodlo?

Sebevědomí hráčů. Takové zápasy rozhodují klíčové momenty. My nevstoupili do zápasu špatně, ale bylo to z obou stran opatrné. Gól derby hodně pomohl. Pak nás Ondra dvakrát skvěle podržel. Když nedáte rozdílový gól, může se stát cokoli. Vážím si u mužstva, že nechtělo jen bránit. Projevila se vyspělost.

Bylo na Spartě vidět, jak je nepříznivým vývojem sezony svázaná?

Naopak. Sparta mohla všechno zlomit. Nás každý pasoval do role favorita. Loni jsme tady hráli dva dva a snesla se na nás kritika. Sparta měla trumfy, včetně atmosféry. Vyhrajete derby, můžete nastartovat něco jiného. Ale rozhodlo to, co jsme předvedli na hřišti. Chtěli jsme tam mít co nejméně emocí, ať se bude dít cokoli. Nediskutovat, nehádat se. Nechtěli jsme, aby se to zvrhlo v boj, ve válku. Musím ocenit i Spartu, která se snažila hrát fotbal.

Na penaltu šel Souček, který byl faulovaný. Neviděl byste v tu chvíli jako exekutora někoho jiného?

Máme určené tři hráče a Suk je mezi nimi. Jestli si věřil, nebudeme mu bránit.

Co rozhodlo, že jste v útoku dal přednost Teclovi před Škodou?

Jednak zná Lischku ze společného působení v Jablonci, takže si na něj bude věřit. A chtěli jsme tam mít náběhového útočníka, který bude obranu Sparty natahovat. Věřili jsme, že budeme silnější ve středu pole díky Součkovi, Stanciovi a Hušbauerovi. A tam jsme se chtěli vyhnout boji. Nechtěli jsme mít útočníka, který si pro míče jde spíš do nohy, abychom si nezkracovali hřiště. Škoďák teď hraje výborně, ale chtěli jsme mít na hřišti útočníka, který bude chodit za obranu a vytvářet prostory.

Jak byste hodnotil výkon Stancia, který před rokem hrál za Spartu?

Klobouk dolů, jak to zvládnul. Nepamatuju si, že by někdo hrál v lize emočně náročnější zápas. Zavřel se do vnitřního světa a soustředil se na hru. Neříkám, že byl nejlepší na hřišti, ale rozběhl spoustu útoku, před penaltou Součkovi přihrával on. Hodně přispěl k úspěšnému výsledku.

Mluvili jste speciálně i s dalšími bývalými sparťany Hovorkou a Hušbauerem o tom, co je může čekat?

Pepa byl rád, že po dlouhé době nebyl ten hlavní terč. Jemu se ulevilo. Před rokem by to bylo složitější. Pro nás je důležitý fotbal a disciplína. My dnes dostali první červenou kartu, co jsem ve Slavii. Hráči věděli, do čeho jdou, co je čeká. Jen ať se nenechají zatáhnout do něčeho, co nebude fér.

Na Spartu máte po deseti kolech dvanáctibodový náskok. O tom se vám asi ani nesnilo, ne?

Je to hezké, ale na druhého máme jen tři body. Teď jsme rádi, že jsme derby zvládli. Navázali jsme na předchozí výkony. Neinkasovali jsme. Třeba dlouho jsem Tetteha neviděl hrát s takovou vervou, ale kluci ho ubránili úplně skvěle. Loni s ním měl Ngadeu obrovské problémy.