Vlastní gól zadkem jsem nezažil, smál se Souček. Trefu přeje Olayinkovi

Slávisté odešli z derby už podeváté v řadě neporaženi a svému rivalovi v tabulce odskočili už o 12 bodů. V soutěžním utkání neprohráli od třetího dubnového týdne, kdy podlehli na Chelsea a vzápětí i v lize ve Zlíně.

V dalších 22 zápasech nepoznali porážku. „Takhle spočítané to nemám. Důležité je, že jsme ještě neprohráli v této sezoně, a to chceme udržet co nejdéle,“ řekl Tomáš Souček krátce po derby na Spartě.

Souček v. Sparta Tomáš Souček slaví gól v dubnovém pohárovém semifinále 4. 11. 2018 Sparta - Slavia 2:2, vyrovnal na 2:2

14. 4. 2019 Slavia - Sparta 1:1, gól na 1:0

24. 4. 2019 Slavia - Sparta 3:0, první a druhý gól pohárového semifinále

26. 5. 2019 Slavia - Sparta 2:1, gól na 1:0

22. 9. 2019 Sparta - Slavia 0:3, gól na 0:1



Říká se, že by faulovaný hráč neměl kopat penaltu. Nebál jste se toto rčení porušit?

Spartě chci vždycky strašně dát gól, a proto jsem šel kopat, i když jsem byl faulovaný. Věřil jsem si.

Věřil jste si, i když jste naposledy v Karviné penaltu neproměnil?

Nechci to zakřiknout. Když už jsem si myslel, že dám každou penaltu, tak mi tam jedna nepadla. Ale tady to vyšlo a já jsem moc rád.

Připadáte si jako sparťanský kat?

Je to krásné, od malička jsem za góly Spartě strašně rád. Kdyby to takhle pokračovalo, tak bych se Spartou chtěl hrát třikrát za půl roku.

Byl to hodně vyhecovaný souboj?

Myslím, že to bylo v pohodě. Hlavně pro nás slávisty. V hlavě jsme měli zápas s Interem a chtěli jsme svůj výkon přenést sem. Občas se něco nepodařilo, ale Ondra Kolář nás podržel, do šancí jsme se dostali a vyhráli jsme zaslouženě.

Ukazuje výsledek 3:0 momentální rozdíl mezi Spartou a Slavií?

Věřili jsme si, že když svoji fotbalovost přeneseme na hřiště, tak si odsud odvezeme vítězství. Jediné, co by nás mohlo srážet, by byla hektika, fauly, soubojovost. Chtěli jsme se uklidnit, soustředit se na svoji hru a v momentě, kdy jsme to dokázali, jsme měli vyhráno.

Je těžké tak rychle přepnout myšlenky z Ligy mistrů na domácí ligu?

Občas to je složité, o to jsme byli radši, že se hrálo na Spartě. Byly to dva rovnocenné zápasy, jak na Inter, tak na Spartě byly plné domy, a skoro nic se pro nás neměnilo. Byly to podobné zápasy.

Už jste někdy zažil, aby si soupeř dal vlastní gól zadkem, jako se to stalo teď Sáčkovi?

To jsem asi nezažil, nebo si na to nepamatuju. Oli (Peter Olayinka) to trefil, jak to trefil, naštěstí to tam spadlo. Nevím, kam to letělo, jestli by to vůbec trefilo bránu, ale doufám, že se gól bude počítat jemu a nebude vlastní.

On už v první půli spálil obrovskou tutovku.

Můžeme si říct, že je škoda, že tam u toho taky nebyl jejich hráč, aby to doklepl. Neproměnil šanci, to se ve fotbale stává. Předtím dal důležitý gól na Interu a i ten vlastňák je jeho, ať to nakonec přípíší komukoli.