Co jsem to udělal? Derby jde za mnou, vyčítal si sparťan Frýdek

Byl zdrcený, po zápase mluvil tak tiše, že ho bylo sotva slyšet i na pár centimetrů.

V úvodu zápasu Frýdek zavinil penaltu, z níž slávisté šli do vedení. Tím soupeře nasměroval k přesvědčivému vítězství.

Proč?

Moje dětinská chyba, takhle do toho nemůžu jít. To rozhodlo zápas.

Myslíte?

Věděli jsme, že kdybychom dali první gól, tak jsme derby mohli zvládnout. Jde to za mnou.

Z dálky bylo vidět, že míč mít nemůžete a vy jste ho chtěl razantně odkopnout.

Nedokážu si vysvětlit, proč jsem tam takhle šel. Nevím, proč jsem to udělal.

A další příčiny porážky?

Těžko se mi to hodnotí. Nemohli jsme se dostat do šancí, oni dobře bránili. Je vidět, že jsou dobrý tým.

Ale šance jste si vypracovali.

Pár jich bylo, ale v zakončení jsme neměli klid. Těžko se mi mluví. Hrozně mě to štve, všechny nás porážka mrzí.

Zlomil vás definitivně druhý gól, který jste si dali sami?

Mohli jsme to pak ještě zdramatizovat, nedáme nic. Nemyslím si, že nás ten druhý gól definitivně zlomil.

Co dál? Na Slavii po deseti kolech ztrácíte už dvanáct bodů a příště hrajete v Plzni.

No, spíš teď myslím na středeční pohár v Jihlavě. Nebude to nic jednoduchého, ale tam to musíme zvládnout.