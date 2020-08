Snový debut teplického Heidenreicha. Gól věnuju dědovi, usmíval se po výhře

„Byli tady strejda, bratranec, přítelkyně, oba rodiče, děda s babičkou i brácha. Jsem strašně rád, že jsem v Česku a můžou mě tady podporovat. Tohle je pro mě splněný sen. Odmala jsem si chtěl zkusit zahrát ligu, a že to je ve žlutomodrém dresu, to je ještě větší paráda,“ rozplýval se vytáhlý stoper, jenž přišel do Teplic hostovat z italské Atalanty Bergamo.



Po zápase se k němu příbuzní nakláněli z tribuny a gratulovali mu, létaly pusy, objetí a úsměvy. „Byla to náročná premiéra, vždyť to pro mě byl úplně první ligový start v životě. Ale jsem moc rád, že jsme to týmově zvládli a vyhráli jsme tady,“ odfoukl si novic.

Heidenreich zvyšoval v 66. minutě na 2:0, prosadil se po rohovém kopu hlavou, na které nosí čelenku. „Moula (Moulis) poslal do vápna krásný centr, já si míč jen našel, a potom už se třepetal v síti. Chtěl bych ten gól věnovat dědovi, který měl před dvěma dny narozeniny. Ten gól patří jemu a celé mojí rodině, která mě sem přijela podpořit,“ děkoval Heidenreich.

Ač je mu teprve dvacet let, z pozice středního stopera musel šéfovat celé teplické defenzivě. „Trenér a kluci ode mě chtěli, abych si to dirigoval. Grigy (brankář Grigar) mi v tom hodně pomohl, pak i další kluci, v závěru zápasu také Kučera, takže jsem to snad zvládl.“

Zvládl. Důkaz dalo i hodnocení teplického trenéra Stanislava Hejkala. „David má dobrou postavu, výborný výskok. Už na Bohemce v generálce to vypadalo, že dá gól z rohu, dal ho teď,“ povídal Hejkal, který je za mladého dirigenta obrany rád.

„Myslím si, že jeho největší devíza je celkem slušná rozehra a hlavně výborná organizace hry. Bude-li v tomhle stylu pokračovat, jednou se v Bergamu prosadí!“ věští trenér.

Český talent David Heidenreich v dresu Atalanty Bergamo.

Mládežnický reprezentant Heidenreich zatím zářil v italské juniorské soutěži. Za A-tým Atalanty, který v minulé sezoně skončil v italské Serii A třetí, si ještě mistrovský zápas nezahrál, ale třikrát se posadil na lavičku náhradníků.



Z výhry má talentovaný obránce radost, hru musí Teplice ještě vyšperkovat. „Chtěli jsme se nějak prezentovat, což nám úplně nevyšlo, budeme se muset zlepšit. Ale byl to první zápas, chtěli jsme to odstartovat výhrou a máme ji,“ usmíval se do klubové kamery člen fotbalového klanu Heidenreichů; jeho táta vede mládež Slavie, strýc druholigové Ústí, bratr kope v mládeži Teplic.

I Heidenreichovi, který měl vedle sebe v obranné trojce Nazarova a Marečka, sobotní duel ukázal, na čem ještě musí zapracovat. „Je toho hodně. V Itálii je to spíš taktické, tady hodně soubojové, běhavé, což já přesně potřebuju. Jsem moc rád, že tu můžu hrát, dávat góly a pomáhat Teplicím.“