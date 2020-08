Teplice pálí i spalují. Pět gólů vypadá dobře, ale mohlo jich být víc, tuší kouč

Navzdory vysokému počtu vstřelených branek trenér vyčítal fotbalistům kupu zahozených šancí.

„Pět gólů vypadá dobře, ale mohli jsme jich dát daleko víc,“ tvrdil teplický kouč Stanislav Hejkal po druhém letním zápase. V tom prvním jeho celek padl 0:1 s Hradcem Králové, před startem ligy ho čeká už jen generálka v sobotu v Ďolíčku proti Bohemians Praha 1905.



Trubač, hrdina přestřelky s pražskou Duklou, tvrdil: „Výhra je důležitá pro sebevědomí. Jsem za ni rád, ale ztrácel jsem se, jaké je vlastně skóre. Gólů bylo mraky. Asi to souvisí s únavou obou týmů.“

Už v závěru ligového restartu se skláři rozparádili, na Stínadlech nasázeli čtyři góly postupně Příbrami, Karviné a Zlínu. V sobotu proti druholigovému soupeři dali v přípravě ještě o branku navíc.

„Byl jsem velmi spokojený s přípravnou fází, byli jsme v ní kreativní, nápadití, nebáli jsme se hrát dopředu,“ hodnotil trenér Hejkal. „Pak jsem byl nespokojený s předfinální fází, protože situace kolem vápna jsme řešili špatně, a ve finální fázi jsme zahazovali jednu šanci za druhou.“



Celý zápas odehrál útočný tandem Řezníček-Kozák, lehce zraněný Jakub Mareš si kopal jen se synkem. Řezníček byl vrchní nahrávač, host ze Sparty Kozák se prosadil dvakrát, šlo o jeho první zásahy v teplickém dresu. „Ale mohl dát ještě tři další, v lize tolik šancí přijít nemusí. My musíme s každou naložit, jako by byla poslední,“ apeluje Hejkal.

Spálené šance vadily i Trubačovi. „Potkávalo nás i v lize, že jsme příležitosti neproměnili a soupeř dal kontaktní gól,“ vybavil si záložník. „Ať já, nebo útočníci jsme měli ještě další šance, mohli jsme rozhodnout už v 1. poločase a hrálo by se líp. Závěr byl divoký, musíme si to příště pohlídat,“ nabádá.

Svoje tři góly Trubač dal v 9., 16. a 78. minutě, skóre otočil z 0:1 na 2:1, pak zvyšoval na 5:2. „Asi to je můj druhý hattrick mezi dospělými, v Teplicích první. Naštěstí už ke konci sezony ke mně přišla produktivita. Teď to byla velká zásluha kluků, dva góly jsem dával do prázdné brány asi po Řízkových asistencích a jeden díky doražené penaltě,“ přiblížil Trubač, kterého zřejmě zkasíruje klubový pokladník Tomáš Grigar. „Hattrick se u mě nestává každý den, klidně rád přispěju.“

Zatímco ještě v minulém týdnu skláři v přípravě přikládali pod kotel, teď už budou brzdit. „Hodně jsme potrénovali, teď malinko zvolníme,“ avizuje trenér Hejkal. „Chceme se zaměřit na věci, které nám dnešní zápas ukázal. Na balony za obranu, tam máme problémy, a řešení předfinální a finální fáze.“

V 1. půli obraně šéfoval David Heidenreich z Bergama, po přestávce Jan Hošek, navrátilec z Opavy. „Skončilo mu hostování, a jelikož náš kádr není tak široký a on má platnou smlouvu, budu s ním počítat dál. Neříkám, že do základní sestavy, ale nějaké místo si určitě najde,“ řekl Hejkal, který postrádá zraněné defenzivní muže Shejbala a Knapíka.



Přijdou do startu ligy, který sklářům obstará v sobotu 22. srpna duel v Příbrami, ještě posily? „Máme rozjednané jedno dvě jména. Nespíme, pracujeme!“