Heidenreich poprvé vedl obranu Teplic. Jsem rád, že přišel, říká trenér Hejkal

„Může hrát na levém stoperu, ale i na pravém. Dneska nebyl Shejbal, takže jsme ho chtěli vyzkoušet ve středu místo Čmovše. Prostě s ním počítám kamkoli do tříčlenné obrany,“ řekl kouč po sobotní porážce 0:1 na roudnickém stadionu.



Příchod mládežnického reprezentanta si pochvaluje. „David má spoustu předností. Byly i nějaké nedostatky, což je ale tím, že s námi skoro netrénoval. A byl po desetihodinové cestě z Bergama. Myslím si, že pro nás to bude posila, že ho do týmu zapracujeme. Jsem rád, že přišel,“ kvituje to Hejkal.

Stejně tak i hostování sparťanského útočníka Matyáše Kozáka. „Měl plno náběhů, chuť do hry, bohužel nepřicházely přesné centry do vápna, takže z toho nemohl profitovat. I on je příslib do budoucna.“

Zápas ve výhni rozsekl v 9. minutě Dvořákův zásah. „Rozhodla jedna individuální chyba, na výsledek nekoukám. Dal jsem šanci širšímu kádru, ale už to dělat nebudeme, není čas. Začneme ladit ligovou sestavu, 13–15 hráčů. Tedy už se všemi, kteří dostali volno z důvodu vytíženosti, Kučera, Grigar a tak dále.“

V sobotu v 10.30 Teplice v Modré vyzvou Duklu.