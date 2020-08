Teplice přišly nejméně o 10 milionů. Už ale nechtějí záchranářský stres

Ambice

V uplynulém ročníku se Teplice zachraňovaly. Nakonec nadchly parádním finišem skupiny o udržení, která se nakonec nedohrála.

„S minulou sezonou jsme nespokojeni, byla za naším očekáváním, proto věřím, že ta následující bude lepší,“ uvedl na klubovém webu šéf klubového představenstva Pavel Šedlbauer. „Teď je naším cílem pohybovat se okolo středu tabulky. Nehrát dole, nebát se, netrápit se. Doufám, že navážeme na závěrečné zápasy, které byly dobré.“

Příbram - Teplice Od 17.00 hodin online.

Trenér Stanislav Hejkal by rád fotbalem bavil jako na sklonku minulé sezony. „Chceme hrát kombinační fotbal, ne nakopávat míče na útočníky, kteří pak v soubojích ztrácejí sílu. Máme hráče jako Žitný, Trubač, Kučera, kteří jsou nositelé myšlenky, a těžit by z toho měla dvojice zkušených útočníků Mareš–Řezníček. Navíc máme také konstruktivní hráče vzadu po příchodu Heidenreicha, můžeme tam použít i Marečka. Chceme hrát na tři stopery, ale netvrdím, že pokaždé,“ avizuje kouč Teplic.

„Na nic se nevymlouváme. Ani na snížení rozpočtu, ani na zranění. Máme kádr na to, abychom hráli střed tabulky a neměli jsme starosti jako loni.“

Rozpočet

Obvykle Teplice operují zhruba se 70 miliony korun na sezonu, ovšem pandemie koronaviru zasáhla i fotbalové skláře. „Následující ročník je finančně zajištěný, ale po dohodách s (majitelem) AGC jsme ustoupili z jeho výše. Situace je totiž globálně velmi složitá, proto jsme museli sáhnout ke snížení rozpočtu,“ prozradil Šedlbauer.

Netýká se to jen majitele, ale i dalších partnerů. „Krize je zasáhla. Rozpočet tak bude minimálně o 10 milionů nižší než v té minulé. Museli jsme se k tomu nějakým způsobem postavit. Mělo to samozřejmě vliv na posílení mužstva, kde bylo nutné hledat alternativní cesty.“

Nový trávník

Z rozpočtu ukrojila peníze i rekonstrukce hrací plochy, vyšla bezmála na sedm milionů. „Celkem jsme za poslední dva roky investovali do infrastruktury téměř 21 milionů, 14 za umělou trávu a sedm za nový trávník, což je samozřejmě v rozložení rozpočtu znát,“ doznal ředitel klubu Petr Hynek.

Výměna travního koberce i podloží už byla nutná, protože kvůli nezpůsobilé hrací ploše se na jaře dvakrát odložil zápas s Libercem a skláři dostali od svazu pokutu 80 tisíc korun.

Podle trenéra Hejkala by nový trávník mohl prospět teplickému hernímu stylu. „Věřím, že tráva přinese pozitiva.“ Sportovní ředitel Štěpán Vachoušek říká: „Poskládat klubový rozpočet i směrem k údržbě nebo investicím do stadionu je složité, proto sice nemáme takový rozpočet na přestupy, ale Teplice jsou stále klubem, který platí všechny své závazky včas. A tak by to mělo být.“

Změny v kádru

Stoper David Heidenreich z italského Bergama a útočník Matyáš Kozák ze Sparty jsou dvě hostující posily. Teplice by chtěly ještě třetí jméno.

„Pořád nám tu jeden hráč chybí, stále jednáme, ale jestli přijde, nebo ne, to teprve ukáže čas. Snažíme se na tom pracovat, není to však jednoduché,“ ví sportovní šéf Vachoušek. „Heidenreicha i Kozáka jsme si otestovali už v závěru minulého ročníku v tréninku, takže jsme věděli, že nám pomůžou.“

Podle Hejkala hlavní třesk v kádru přišel v minulých přestupových oknech. „O finančních možnostech jsme na sportovním úseku věděli, ale my už jsme hodně změn udělali loni, takže letos stejně bylo naším plánem jen vhodné doplnění kádru. Máme ho sice úzký, ale dostatečně dobrý, abychom splnili cíle.“

Příprava

Porážka 0:1 s Hradcem Králové, vítězná přestřelka 5:4 s Duklou, remízová generálka 1:1 na trávníku Bohemians, taková byla teplická příprava. „Měli jsme v podstatě ty přípravy tři, ale jsem moc spokojený, že jsme během jedné přestávky v lize dali týmu dovolenou, byť se to někomu nelíbilo. Neudělat to, tým by byl psychicky vyčerpaný. Potřebuje si trošku od fotbalu odpočinout, což se tedy podařilo,“ uvedl Hejkal.

Kapacita stadionu

Dnes v Příbrami, příští neděli v Ďolíčku proti nováčkovi Pardubicím, toť teplický start. Doma se ukážou na nové trávě až 12. září proti Slovácku. Kolik diváků se vzhledem k pandemii koronaviru vejde na Stínadla?

„Kapacita bude s největší pravděpodobností 3 až 4,5 tisíce diváků, což při té nižší hranici pokryjí v podstatě jen držitelé permanentek,“ spočítal marketingový šéf Martin Kovařík.

„Množství jednorázových vstupenek bude velmi omezené. Bude to tak platit, dokud se opatření výrazně nerozvolní. Naštěstí máme velký stadion, sousedé z hokejového Litvínova jsou na tom mnohem hůř, tam jim tuto situaci vůbec nezávidím.“

Další novinky

Klub založil Nadační fond FK Teplice, aukce červených dresů do něj přinesla přes 60 tisíc korun. Přispívat do něj budou hráči, zaměstnanci i někteří partneři. Skláři jednali s novým vedením města. „Je mnohem vstřícnější k hledání kompromisů a diskusi. Doufám, že se narodí něco, co bude prospěšné pro teplický fotbal a z čehož bude profitovat i město,“ věří Šedlbauer.