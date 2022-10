Teplický záložník Trubač: Víme, jak naložit s tím, když jsme vzadu

Přitom když skláři rozprášili 5:1 Pardubice, zdálo se, že se blýsklo na lepší časy. Jenže následoval výbuch proti Hradci Králové, který v oslabení vyhrál 4:1, a teď i domácí zaváhání s Dynamem.

„Mrzí to, je to nepříjemné. Už zápas s Hradcem byl suprově rozehraný a máte z něj nula bodů. Na psychiku to je tvrdý. Ale co vám zbývá, musíte se oklepat.“

První gól sobotní partie sice dal teplický Gning, ale radost zmrazil ofsajd. „On je hodně náběhový typ do otevřené obrany, což mu v první půli sedělo, měl dvě tři dobré akce,“ ocenil Trubač. „Když Dynamo vedlo, zatáhlo se a musel si to hledat ve vápně. A pokud nedostane balon, má to těžké.“

Z prvních dvou ran na branku hosté dvakrát udeřili, zpoza vápna uklidili míč k tyči Hellebrand a Čmelík. „My nejsme doma schopní vstřelit gól, to je alfa omega. Mě ten zápas tak mrzí!“ lamentoval exslávista Trubač. „Viz moje velká šance, která by srovnala na 1:1. Dostali bychom impulz, který nám chyběl. Paradoxně pak inkasujeme z druhé střely na branku druhý gól.“

Skláři dostali od Dynama, které venku vyhrálo už počtvrté, lekci z efektivity. „Může se zdát, že porážka je krutá, nespravedlivá, ale my ty šance měli. Fotbal se rozhoduje ve vápně,“ podotkl Trubač. „Ani nám nelítaly standardky, i já je kopal špatně. Zápas blbec.“

Už v úterý Teplice zamíří v poháru na trávník druholigové Příbrami, v neděli nastoupí v nejvyšší soutěži na Slovácku.