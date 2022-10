Jarošík: Klidně bych střídal pět hráčů, nejsou. Vrátí se sparťan Fortelný?

Mají poslední dvě porážky nějakého společného jmenovatele?

Šlo o úplně jiné zápasy. Podobné možná v tom, že malinko doplácíme na kádr, který není nejširší. Nepomohlo nám to. Pár změn bylo, ale moc jich možných není. Na druhou stranu jsme hráli v sestavě, která je teď optimální a zvykla si na sebe, a vypadalo to herně trošku líp.



Někteří mají místo jisté, chybí tedy mužstvu konkurence?

Souhlasím, tak to je. Bohužel nemůžeme dělat hodně změn, to nás limituje. Na druhou stranu kluci měli dobré zápasy, herně vypadali dobře, nebylo co měnit. Ale dnešní utkání by se k tomu hodilo ideálně.

Kdy se vrátí marodi?

Naneštěstí jde o vleklá zranění na delší čas. Budeme rádi, když se někdo vrátí a bude to další varianta na střídání, teď je nemáme.

Jak to momentálně vypadá s Urbancem, Filou a Dramém?

U Dramého kontrolní sono neprokázalo velké zlepšení svalového zranění. Než se do toho dostane, bude konec podzimu, takže ten je asi „out“. Fila se zranil během tréninku při rozcvičení. Nešťastně, taky to je zadní stehenní sval, který fotbalista potřebuje. Nehojí se to ideálně. Než nabere formu a fyzičku, vezme to dva tři týdny. Urbanec vypadá z marodů nejlíp, už prvních 20 minut trénuje s námi.



Řešíte už teď zimní posílení?

Vedení taky ví, že možností, kam teď sáhnout, moc není. Sezona byla nebo je slušně rozehraná, potřebujeme ještě udělat nějaké body a modlit se, aby se těch deset až dvanáct kluků nezranilo. A aby po dvou slabších zápasech zase nabrali zpátky formu. Není možnost je vyměnit. Musíme být trpěliví a taky jim dát podporu.

Je reálný návrat Jana Fortelného, který ve Spartě jen paběrkuje?

Mohlo by to být téma. Sparta vypadla z evropských pohárů a má dostatečně široký kádr. Je otázka, jestli ho budou chtít poslat do Teplic, které třeba budou bojovat o záchranu. Nebo zda nepomýšlí dát ho do týmu, co usiluje o poháry. Plus jestli na to bude slyšet Sparta a hráč. Hodil by se nám. Je to v jednání, uvidíme, jak skončíme ligu. Musíme na to myslet už teď. Není to jednoduché, musí to rozhodnout víc lidí a víc klubů.

A co rozhodlo o sobotní domácí porážce s Dynamem?

Nebyl to z naší strany dobrý výkon. Měli jsme tedy řadu dobrých individuálních výkonů, ale tím pak trpí celé mužstvo. Trošku nám vázla součinnost, nepodrželi jsme balon, nahoře jsme se trošku trápili, neměli jsme vůbec žádný tlak.

Hosté měli tři střely na branku a první dvě proměnili v gól.

Soupeř byl hodně efektivní. Lámalo se to za stavu 0:0; pobízel jsem hráče, že musíme pro to udělat víc, jestli chceme vyhrát. Neviděl jsem situaci, když dával Gning gól, jestli byla ofsajdová. Skórovat první my, bylo by to jiné, takhle byly po první brance České Budějovice zalezlé, kompaktní a vyrážely do brejků. Chyběla nám nejen kvalita, ale i aktivita a podpora. Moc nám to neběhalo, halfbeci ani středový trojúhelník nepodali svůj nejlepší výkon.

Ve dvou zápasech dostal Filip Mucha šest gólů, nastolíte zase brankářskou otázku?

Trošku jsme se bavili před zápasem. Dnes dostal dva góly, jednou dvakrát blbě rozehrál. Taky hraje sám za sebe, ale není to jen o něm, musí mu mužstvo pomoct. Jako Grigarovi v úvodu nepomohlo. Budou hrát nejlepší. Máme dva vyrovnané gólmany, sedneme si k tomu.

Štve vás, že jste nevyužili euforii z výhry 5:1 nad Pardubicemi?

Mohli jsme si podruhé v krátké pomoct, zase jsme si nepomohli, naše klasika. Budeme muset vydolovat ty body někde jinde.