Je fajn, že nás gól nepoložil psychicky, oceňuje teplický Trubač

„Jsem rád, že se mi podařilo srovnat hned po inkasovaném gólu. Že jsme to nezabalili, že jsme se nesložili psychicky a naopak jsme se zvedli,“ cenil si Trubač po remíze 1:1, navzdory níž se jeho tým zřítil na poslední místo tabulky.

Záložník na vedení Karviné odpověděl bleskově. Do minuty! Trefil se parádně z 18 metrů k levé tyči. „Měl jsem v hlavě, že dám přímý nárt, ale když jsem viděl, kolik těl je přede mnou, rozhodl jsem se je obstřelit. Gólman to měl složité a zaplať pánbůh, že to tam spadlo,“ oddechl si hrdina Teplic.

Nechybělo mnoho a Karviná prohrála, neboť hostující Laňka dal v samém závěru gól. Jenže kvůli ofsajdu Succara neplatil. Ovšem skláři se ještě nějakou dobu radovali. „Dneska člověk nikdy neví, když je video. Můžete si myslet, že gól není, ale video řekne něco jiného,“ líčil Trubač. „Škoda, byla to smůla.“

Zato Karviná měla jasno hned. „Viděl jsem, že asistent okamžitě zvedl praporek a sudí pískal už před střelou. Ale je fakt, že VAR to mohl změnit,“ řekl Jan Baránek, který v roli hlavního trenéra Karviné opět zaskakoval za Jozefa Webera, jenž si odpykával trest za vyloučení.

Podle Trubače se jeho celek psychicky s tíhou utkání vypořádal dobře. „Daleko nervóznější než my byla Karviná, my jsme hráli víc, měli jsme i nějaké šance. Oni byli doma, museli vyhrát. V prvním poločase to byla trochu vyčkávaná, čekali jsme, jak na nás soupeř vyrukuje. Ve 2. půli jsme byli o něco lepší.“

A to i díky Trubačovi. Trefí se také v neděli proti Olomouci?