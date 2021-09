Karvinští fotbalisté nemohou zabrat. Jako jediní zůstávají bez výhry

Je to jen kdyby, ale Karvinští v dosavadním průběhu ligy promarnili devět bodů, ať už v zápasech, které výborně rozehráli, anebo hráli doma proti srovnatelným soupeřům.

„Je to těžká situace, čtyři body z osmi utkání nejsou nic moc,“ přiznal karvinský asistent trenéra Jan Baránek. „Hráči vnímají, že na tom nejsme dobře. Chybí nám lehkost v ofenzivě, s tím máme problém. Uvidíme, jak to bude dál. Ve středu máme pohár a po něm sérii dalších těžkých zápasů. Musíme zabrat.“

To potvrzuje záložník Lukáš Čmelík. „Nevyhrát osm zápasů není nic příjemného, ale zpočátku jsme měli i náročný los,“ připomněl, že Karvinští se utkali se Spartou (0:2), Plzní (0:2), Slavií (3:3) i Jabloncem (0:1). „Věřím, že to protrhneme, neboť nás čekají přijatelní soupeři. Potřebujeme se nakopnout. Nejsme mužstvo, které by mělo patřit na úplný konec tabulky.“

Karvinští doma ztratili sedm bodů za remízy 1:1 s Hradcem Králové a Teplicemi a prohru se Zlínem 2:3, kdy jim nestačilo ani vedení 2:0. Ostatně to prohospodařili i na hřišti Pardubic (2:2).

„Schází nám větší klid. Jinak bychom nemohli dvakrát promarnit takový náskok a od Teplic si nechat vstřelit gól ani ne minutu po našem vedení,“ podotkl Čmelík.

Proč mužstvo i přes dostatečné zkušenosti nedokáže slibně rozehrané zápasy zvládat?

„Nevím. Je ale pravda, že se nám to stává často,“ odpověděl Lukáš Čmelík. „Každý z nás si musí vstoupit do svědomí. Opravdu jsme dost zkušení, abychom vedení udrželi.“

Ke všemu týmu v minulých dvou kolech chyběl trenér Jozef Weber, jenž byl v domácím duelu se Slavií Praha (3:3) vyloučen a dostal trest na dvě utkání. Zaskakoval za něj asistent Jan Baránek.

„Trochu bylo cítit, že trenér Weber není při zápasech za čarou,“ připustil karvinský záložník Lukáš Čmelík. „Ale připravil nás na oba zápasy, jak měl. Z mého pohledu si takový trest nezasloužil, takže jsem rád, že už znovu bude s námi.“

Karvinští ve středečním 3. kole MOL Cupu od 15.30 hostí předposlední tým národní ligy - Chrudim. Poté hrají v sobotu v Českých Budějovicích a 3. října v 16.00 přivítají Mladou Boleslav.

Hodně si slibují od zkušeného záložníka Daniela Bartla, jehož získali tento měsíc, když mu vypršela smlouva v polském Rakówu Czestochowa, kde působil tři sezony. „Doufám, že týmu pomůžu,“ řekl Daniel Bartl, jenž v Jablonci (0:1) i s Teplicemi (1:1) zatím jen střídal.

Proti Teplicím odehrál druhý poločas a výrazně hru oživil. „Potvrdil, že kvalitu má. S ním byla naše hra lepší než v první půli, kdy vedle sebe nastoupili Túlio a Qose,“ řekl Jan Baránek.

„Pro nás je důležité i to, že Daniel má vztah ke zdejšímu regionu,“ podotkl Jozef Weber. „Chtěli jsme získat ještě hráče na oba kraje hřiště, což Dan jako univerzál splňuje. Navíc velice dobře zná českou ligu.“ Předtím v ní působil v Liberci.