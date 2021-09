Špatný vs. ještě horší. Teplice čeká proti Karviné bitva podzimu

„Věřím, že jsme na tom lépe než Karviná. Kromě zápasu ve Zlíně jsme odehráli dobrá utkání. Snad to v neděli zvládneme, nebude to asi tolik o fotbale, ale spíš o tom, kdo bude chtít urvat body víc,“ povídal do klubové kamery teplický obránce Martin Chlumecký.

Karviná vs. Teplice Online reportáž v neděli od 16 hodin

Skláři jsou po sedmi kolech předposlední, získali 3 body za jedinou výhru nad Jabloncem, šestkrát odešli poražení. Čtrnáctá Karviná na první výhru stále čeká, své tři body si připsala za tři remízy. Naposledy podlehla 0:1 v Jablonci. „Byl to pro nás smolný zápas, protože jsme si vytvořili více nebezpečnějších situací,“ tvrdil karvinský asistent Jan Baránek.

Také Teplice minulý duel nezvládly, přestože nad Baníkem vedly 1:0, nakonec padly 1:2. „Snažíme se pracovat, abychom se výsledkově zvedli. Přitom od 1. kola nejsme v zápasech úplní outsideři, že by nás soupeř totálně přehrával, drtil, a my hráli špatně, jenže to nedokážeme přetavit ve tři body. Je to ubíjející pro mě, hráče, fanoušky, vedení klubu. Každý se s tím něco snaží dělat. Pravda ale leží na hřišti,“ říká Radim Kučera, kouč Teplic. Zvednou se?