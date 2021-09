Venkovní bod nestačil, Teplice jsou na dně. Avšak cítí vzpruhu

„Pro nás ani pro Karvinou není remíza důvod k velké radosti, ale po těch prohrách, co jsme teď měli, to určitá vzpruha je,“ bral bod teplický kouč Radim Kučera.



Oba týmy názorně dokumentovaly, proč mají tak špatný vstup do sezony. Diváci dlouho neviděli ani náznak šance, natož pak střelu na branku, zato sledovali přehlídku nepřesností, nešikovných zákroků a zbytečných faulů.

Více vzruchu přinesla jen krátká pasáž po změně stran. V 54. minutě vystřelil domácí Papadopulos, brankář Čtvrtečka míč jen vyrazil a Čmelík ho zblízka doklepl do sítě. Už za necelou minutu ale zamířil Trubač z hranice šestnáctky přesně k tyči a bylo vyrovnáno.

V závěru mohly Teplice strhnout vítězství na svou stranu, Laňka dokonce dvě minuty před koncem dopravil míč do sítě, ale video zmařilo teplickou radost pro předchozí ofsajd.

„Minule s Baníkem jsme dostali v závěru gól, na Bohemce dokonce dva v posledních pěti minutách. To jsou ubíjející šoky. O to větší radost jsem měl já i celý realizační tým, když jsme teď na konci dali gól. Ani jsem nezaregistroval, že měl sudí zvednutý praporek, doufal jsem, že by se k nám mohlo přiklonit štěstí a k odvézt si tři body, ale remíza je asi spravedlivá,“ uznal Kučera.

Teplice zůstávají na Moravě, ve středu totiž hrají pohárový zápas na půdě druholigového Třince.

„Jet teď domů a v úterý zase zpátky, to by nás asi zabilo. Takhle si alespoň odpočineme a zregenerujeme,“ naplánoval kouč sklářů.