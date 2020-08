Budějovičtí potrápili rakouského šampiona. Škoda koncovky, litoval kouč

Do branky Dynama se poprvé v přípravě postavil zkušený Jaroslav Drobný, který s klubem prodloužil smlouvu o jeden rok. Utkání na půdě rakouského giganta ale pro něho začalo nejhůře, jak mohlo. Neuběhla ani jedna minuta a už poprvé inkasoval. Jeden z hostujících obránců si špatně zpracoval skákavý míč a Sekou Koita už pouze uklidil míč za vyběhnutého brankáře.

„Stává se to. Je třeba se v takových situacích vzájemně podpořit a povzbudit do dalších minut. Stále na nás čekalo dalších devadesát minut hry,“ komentoval úvodní gól zápasu stoper Martin Králik.

Inkasovaná branka Dynamu vůbec neprospěla. První minuty bylo pod tlakem, ale postupně se adaptovalo na rychlé tempo Salcburku a dokázalo srovnat hru. „Jsem rád, že nás to nijak nepoznamenalo. Velice rychle jsme na soupeře dokázali také zatlačit a vypracovat si několik šancí,“ chválil trenér Budějovic David Horejš.

V prvních čtyřiceti pěti minutách byl velmi aktivní chorvatský záložník Matej Mršič. Nejprve prudkou střelou protáhl Stankoviče, následně se ho snažil překvapit z přímého kopu. „V konečném zúčtování rozhodla kvalita soupeře v koncovce. Dokázal proměnit dvě šance, my ani jednu,“ hodnotil Horejš.

Ještě větší příležitosti přišly pro Jihočechy ve druhém poločase. Zřejmě největší z nich promarnil Jiří Kladrubský, jehož volej vychytal domácí brankář. „Je možné, že jsme soupeře překvapili vlastní aktivitou. Mohly z toho pramenit šance, které jsme měli,“ uvažoval Králik.

Druhou branku v zápase přinesla 76. minuta. I s několika střídajícími hráči v poli mělo Dynamo v několika pasážích druhého poločasu více ze hry, jenže jednou ztratilo míč na útočné polovině a z rychlého protiútoku se trefil Patson Daka. „Měli jsme pasáže, kdy jsme hráli velice dobře, ale ve finální fázi nám chyběla větší kvalita. Měli jsme se prosadit,“ věděl budějovický kouč.

Výkon hostujících fotbalistů ocenil i hlavní trenér Red Bullu Salcburk Jesse Marsch. „Dynamo hrálo velmi dobře, přijelo si to s námi rozdat. Byl to pro nás opravdu kvalitní test,“ uvedl po utkání.

Do zápasu nasadil domácí velkoklub prakticky nejsilnější možné složení. Kromě čtyř minut odehrál celé utkání střelec Daka, nastoupili i Junuzovič či Ramalho. „Důležitým krokem v přípravě pro nás bylo, že skoro kompletní základní jedenáctka odehrála celé utkání. Podařilo se nám do hry zařadit několik taktických prvků, takže jsem moc spokojený,“ dodal Marsch.

I základní jedenáctka Dynama by se s velkou pravděpodobností mohla podobat té, která vyběhne v prvním ligovém utkání. „Představu už máme, neustále to řešíme. Proti Salcburku se v dobrém světle ukázali i střídající hráči, takže to pro nás nebude lehké rozhodování. Z velké části máme jasno, ale těší nás, že v týmu je zdravá konkurence a hráči na sebe navzájem tlačí,“ doplnil Horejš.

V přípravě odehrálo Dynamo čtyři utkání, ve kterých dvakrát vyhrálo a dvakrát prohrálo. Ani v jednom zápase nijak nepropadlo a naopak se prezentovalo velmi dobře. „Myslím si, že jsme na ligu připravení. Až mistrovské zápasy ovšem ukážou, jak na tom doopravdy jsme,“ tvrdil Králik.

Nový ligový ročník by mělo Dynamo odstartovat úvodním šlágrem proti Slavii Praha. V minulém týdnu ale nastaly komplikace, protože Pražané museli kvůli nakaženému hráči na koronavirus ukončit soustředění a odcestovat zpátky do Česka. V pátek ale vyšel zbytku týmu negativní test, takže sešívaní se vrátili do tréninkového procesu. O platnosti původního nedělního termínu se tak rozhodne v příštích dnech.