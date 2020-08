Velká výzva Budějovic. Zase chceme hrát o šestku, hlásí manažer

Všechno je zapomenuto. Jede se od nuly. A ne nadarmo se říká, že druhá sezona je pro nováčka ta nejtěžší. „Chceme obhájit loňské pozice. Je to výzva, bude to těžké, ale tým má sílu, která se dřív nebo později ukáže,“ je přesvědčen generální manažer klubu Martin Vozábal.



Na Střeleckém ostrově nově dominují černobílé barvy a spojení loga klubu s firmou Autodraft. I díky novému generálnímu partnerovi je Dynamo finančně stabilnější a může si víc dovolit na hráčském trhu. Vozábal ale při otázce na výši rozpočtu konkrétní být nechtěl.

„Klub se má nejlépe za sedm let, co jsem tady. Můžeme si dovolit širší kádr i dražší hráče. Přispívají k tomu i významní partneři, kteří nám pomáhají. S rozpočtem jsme spokojení, řekl bych, že je to průměr ligy,“ popisuje.

Po uplynulé sezoně tým opustili klíčoví hráči - kapitán Tomáš Sivok, útočník Ivan Schranz či záložník Filip Havelka. Klubu se ale podařilo díry v sestavě zacelit. „Kádr jsme doplnili dobře a ještě nejsme s posilováním u konce,“ hlásí Vozábal. Klub hledá na trhu útočníka a středního záložníka. Do nedělního startu ligy ale žádná z posil zřejmě nedorazí.

Sivoka ve středu obrany zastoupí Martin Králik, na Havelkovo místo se nejspíš zatáhne Petr Javorek, který musí odrážet tlak od nadějného mladíka Matěje Valenty.

Nejpalčivější je nadále pozice útočníka. Na hrot v týdnu přišel třetí host z Plzně - Lukáš Matějka, který už dříve v klubu působil. „Musí ukázat, že má na to, aby byl útočníkem pro ligu. Měla o něj zájem řada klubů z ligy, což samo o sobě o něčem mluví. Na trhu je málo útočníků, shání je prakticky každý tým,“ vysvětluje generální manažer.

Budějovičtí trenéři si pochvalují, že pokračuje hostování ofenzivního záložníka Pavla Šulce. „Jsem za něj rád, na jaře podával velice dobré výkony. Netajili jsme se tím, že jsme o něj nadále měli zájem. Je pro nás důležité, že se vrátil,“ ví kouč David Horejš.

Ve zkrácené letní přípravě Dynamo odehrálo čtyři přípravné duely. Se silnými celky Plzní a Salcburkem prohrálo shodně 0:2, poradilo si s Táborskem a St. Pöltenem.

„Příprava proběhla tak, jak jsme si ji naplánovali. Měli jsme velice dobré podmínky, vrcholem bylo soustředění v Rakousku. Zápasy nám ukázaly věci, které musíme zlepšit. Až v samotné soutěži se uvidí, jak jsme na tom. Věřím, že jsme dobře připravení,“ tvrdí Horejš.

Hned v úvodním zápase s Plzní černobílí přišli o útočníka Davida Ledeckého. „Jeho zranění je jedinou kaňkou přípravy. Natrhl si zadní stehenní sval, pro začátek sezony určitě nebude k dispozici. Po reprezentační přestávce by se mohl vrátit. Jinak je tým kompletní,“ přemítá Horejš.

Trenéři tak mají pro start sezony proti Slavii v útoku tři možnosti. Buď vsadí na nově příchozího Matějku, který v lize neodehrál ani zápas a s týmem jen trénoval. Nebo na hrotu zaskočí záložník Patrik Brandner. A pak je tu ještě nigerijský forvard Fortune Bassey, jemuž svítí v kolonce startů v nejvyšší soutěži rovněž nula. „Variant je víc, uvidíme,“ neprozradil hlavní kouč.

České Budějovice mají na startu sezony těžký los. Hned v úvodu hrají se třemi celky z elitní šestky z uplynulého ročníku.

„Těšíme se. Na začátek máme největšího favorita celé ligy. Mrzí nás, že nebude plný stadion. Lidi by nám pomohli. Soustředíme se na náš výkon a věříme, že se Slavií můžeme bodovat,“ uvedl 43letý trenér.

Přípravu úřadujícího mistra ovlivnila zkrácená karanténa. Podle Horejše to ale nebude mít na soupeře vliv. „Přišli vlastně jen o jedno utkání. Nemyslím si, že by je to poznamenalo. Už jednou něco podobného zažili na jaře, a naopak jim to pomohlo,“ připomněl.

David Horejš před startem sezony nechtěl odhadovat, na jaké umístění jeho celek dosáhne. „Loni s námi všichni počítali na boj o sestup a nakonec z toho bylo krásné sedmé místo. Favorité jsou jasní, jinak bude liga hodně vyrovnaná. Nechceme mít záchranářské starosti,“ dodal.

Nedělní duel s pražskou Slavií odstartuje v 16.30 hodin. Střelecký ostrov nemůže být vyprodaný, na zápas se dostane pouze 1 670 diváků, tedy čtvrtina kapacity stadionu. Kromě vydaných permanentek zbývá pro fanoušky několik stovek vstupenek, které šly do prodeje ve čtvrtek v 9 hodin, a to pouze na webu cbsystem.cz.