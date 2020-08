Slavia? Je lepší odehrát těžké zápasy na úvod, říká budějovický Javorek

32,4 km/h. Takovou rychlost vyvinul českobudějovický záložník Petr Javorek ve 2. kole uplynulé sezony v zápase Dynama na Slovácku. Ve 33 letech. „Kluci si dělali srandu, že to není možné. Ale můžete naběhat, kolik chcete kilometrů, a samo o sobě to body nikdy nepřinese,“ říká 34letý Javorek.



Zkušený středopolař si stejně jako zbytek týmu užil volné pondělí a ode dneška bude finišovat s přípravou na úvodní kolo nového ročníku. To by Budějovice měly odehrát v neděli od 16.30 hodin proti pražské Slavii. Pokud tedy úřadujícímu mistrovi skončí nařízená karanténa.

Po Jaroslavu Drobném a Jiřím Kladrubském jste v budějovické kabině třetí nejstarší hráč. Vnímáte to?

Je to hrozné. Mám pocit, že před chvílí jsem přicházel do kabiny jako nejmladší. A teď jsem třetí nejstarší.

Mění se s tím i vaše role?

Ano, přirozeně. My starší máme kluky na hřišti vést a neseme větší zodpovědnost. Neměli bychom dělat chyby. Na druhou stranu je fajn být v týmu mladých hráčů. Když vidím, jak na sobě pracují, tak to člověka nutí, aby dělal něco navíc, protože se jim chce vyrovnat.

Aktuální kádr budějovických fotbalistů Brankáři: Jaroslav Drobný, Martin Janáček, Vojtěch Vorel.

Obránci: Benjamin Čolič, Lukáš Havel, Jiří Kladrubský, Miloš Kopečný, Martin Králik, Pavel Novák, Lukáš Skovajsa, Maksym Talovierov.

Záložníci: Patrik Brandner, Patrik Čavoš, Ubong Ekpai, Lukáš Jánošík, Petr Javorek, Karol Mészáros, Matej Mršič, Pavel Šulc, Matěj Valenta.

Útočníci: Fortune Bassey, David Ledecký.



Po postupu do první ligy jste v nejvyšší soutěži zářil a vynikal skvělým pohybem. Změnil jste něco?

To ne. Věděl jsem, že skok mezi soutěžemi je velký. Snažil jsem se připravit nejlépe, jak jsem mohl. Věřil jsem ve svoje schopnosti a snad jsem nezklamal. Ale v celé kariéře jsem zvyklý dost běhat.

V tomto týdnu vám končí zkrácená pětitýdenní příprava před novou sezonou. Jaká pro vás byla?

Byla kratší, ale o to náročnější. Doufám, že se to projeví i v sezoně. Naše výsledky nebyly špatné. Prohráli jsme 0:2 s těžkými soupeři Plzní a Salcburkem, ale nepředvedli jsme špatné výkony. Porazili jsme Táborsko a St. Pölten. Věřím, že jsme na sezonu dobře připravení.

Vyhovuje vám kratší příprava?

Už mám nějaký věk, takže určitě ano. V zimě příprava trvala ve druhé lize i osm nebo devět týdnů, a to se pak táhla. Teď utekla rychle.

Ladění formy na nový ročník vyvrcholilo herním soustředěním v Rakousku. Splnilo účel, se kterým jste na něj jeli?

Jednoznačně. Tým byl spolu, náročně jsme trénovali. Odehráli jsme dva těžké zápasy s kvalitními soupeři. A hlavně jsme měli výborné podmínky, za které musíme Dynamu poděkovat.

Vy ještě pamatujete, když tým jezdil na soustředění na jih Čech do Třeboně, na Lipno nebo do Písku. Alpské středisko Kaprun, to je zcela jiná úroveň.

To se nedá srovnávat. Bylo to opravdu luxusní. Jsme moc rádi, že jsme do Rakouska mohli jet.

Po sezoně se do pražské Sparty vrátil záložník Filip Havelka, za něj přišel do středu zálohy Matěj Valenta ze Slavie. Může slávista v týmu nahradit sparťana?

Je to mladý kluk, ve 20 letech hrál minulý rok druhou ligu v Ústí nad Labem. V první lize potřebuje získat další zkušenosti. Každopádně je to nadějný hráč a snad to ukáže co nejdříve v našem dresu.

Přestupy a hostování v prvoligových týmech (léto 2020)

Naopak nadále bude na jihu Čech hostovat Pavel Šulc. Je důležité, že klub získal šikovného plzeňského záložníka, jenž na jaře patřil ke klíčovým hráčům?Bude to pro nás velká posila. Už na jaře ukázal, jak dobrý je to fotbalista. A snad na výkony naváže. Nejlépe tím, že bude dávat góly nebo je ostatním připravovat.

Je nově sestavený tým srovnatelný s tím loňským?

To je teď těžké říct. Skončila legenda Tomáš Sivok, odešli produktivní útočník Ivan Schranz a kvalitní záložník Filip Havelka. Ty bude obtížné nahradit. Vedení ale přivedlo také dobré hráče, trenéři nás připravili a jsem přesvědčený, že navážeme na výsledky z minulé sezony.

To ale nebude nic jednoduchého. Sedmé místo po základní části je velký závazek.

To víme. A byl bych rád, kdyby se nás vůbec netýkaly záchranářské starosti. Rozhodující budou výkony na hřišti. Myslím, že bychom měli být kolem šestého sedmého místa. Kádry ještě nejsou uzavřené. I k nám by mohli přijít další hráči, kteří nám pomohou. Trenéři chtějí hráče do středu zálohy a útočníka. Nechci nikoho podceňovat, ale snad bychom se neměli pohybovat kolem týmů, jako jsou Pardubice nebo Příbram.

Podle plánu byste měli začít v neděli proti pražské Slavii. Zatím však není jisté, jestli se zápas odehraje, kvůli pozitivnímu testu v kádru soupeře. Počítáte s tím, že se bude hrát?

Ano. Slavia už pár dní trénuje a my se připravujeme a řešíme jen to, že se v neděli bude normálně hrát. Všechno tomu nasvědčuje.

Pokud to tak bude, tak úřadující mistr je na úvod nejtěžším možným soupeřem.

Souhlasím. Ale možná je lepší si odehrát těžké zápasy na úvod a třeba překvapit. Budeme bojovat a jdeme na hřiště s tím, že chceme vyhrát každé utkání.