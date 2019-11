Budějovický Schranz: Doma hrajeme dobrý fotbal. Věřím, že získáme body

Za polovinu základní části jste vstřelil pět branek a přidal tři asistence. Cítíte se zejména v posledních zápasech dobře?

Samozřejmě, góly a přihrávky zvyšují sebevědomí hráče. Ale důležité je, že se daří mužstvu.

České Budějovice vs. Slovácko Online reportáž v neděli od 14:30

Úvod se vám povedl, pak přišel mírný útlum a poslední zápasy opět záříte. Dá se říct, že se vaše výkony odvíjí od výkonů týmu?

Asi ano. Kromě prvního zápasu se nám vstup do sezony povedl, pak jsme často lehko ztráceli dobře rozehrané duely a nyní body pravidelně sbíráme. A podobně se v první polovině dařilo i mně.

V sezoně už jste prostřídal pozici křídla a hrotového útočníka. Je to pro vás velký rozdíl?

Je mi to v podstatě jedno. Hrál jsem už na všech pozicích v útočné formaci. Tvorbu sestavy nechávám na trenérech, přizpůsobím se.

Dalším soupeřem bude Slovácko, pátý tým tabulky. Co od zápasu očekáváte?

Slovácko je velmi kvalitní tým. V posledních třech letech, kdy se pohybuji v českém fotbale, podává dobré výkony. Zejména zápasy na Slovácku jsou těžké.

Vám se podařilo ve druhém kole jako jedinému týmu v Uherském Hradišti vyhrát. Může to hrát roli?

Bude to jiný zápas. Slovácko tehdy vyhrálo v prvním kole na Spartě a bylo v euforii. My jsme naopak prohráli doma s Opavou. Rozložení sil bude odlišné. V domácím prostředí hrajeme dobrý fotbal, a tak věřím, že získáme tři body.

Při všech čtyřech posledních vítězstvích jste dali tři góly. Dá se očekávat, že proti třetí nejlepší obraně ligy rozhodne jedna či dvě branky?

Těžko odhadovat. Daří se nám dobře vstupovat do zápasů, i nyní budeme chtít dát rychlý gól. Pak se hraje jinak.