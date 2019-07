Spartu jsme donutili udělat chyby, potěšilo útočníka Schranze

Hned ve druhé minutě šel po chybě Costy sám na brankáře a nedal. V páté se hlavou trefil a ve druhém poločase po gólu volala i jeho hlavička, kterou brankář Nita zázračně vyrazil. „Mohl to být i hattrick. Nebylo to až tak nereálné. Měli jsme šance. Nejen já, ale i ostatní kluci. Každý makal a jezdil. A klobouk dolů před každým z týmu,“ vyprávěl Ivan Schranz.

Přestože jste vedli 2:0, tak zápas skončil remízou. Jak moc to mrzí?

Řekl bych, že nemrzí. Jsme rádi za každý bod. Před zápasem bychom za něj byli rádi, takže to musíme brát s pokorou. Víme, že jsme byli blízko, ale víme, proti komu jsme stáli a Sparta má svoji kvalitu.

Co kromě těch osmi minut chybělo, abyste duel dotáhli k výhře?

Možná trochu štěstí a moje dvě šance. V té mé první chybělo trochu klidu navíc. Mohl jsem asi ještě chvíli počkat, ale hned jsem zakončoval. A při té hlavičce jen to, abych netrefil gólmana. Ten se ale perfektně přesunul a to je už jen o štěstí.

Překvapila vás Sparta něčím?

Trenéři nás připravili dobře. To se ukázalo.

Ani tím, kolik šancí vám dovolila?

Neřekl bych, že nám je dovolila. My jsme si je vytvořili. Spartu jsme donutili udělat chyby a z nich jsme si vytvořili šance. Spíš je to naše zásluha.

Jak moc pomohl první gól hned v páté minutě?

Hrálo se nám po něm výrazně lépe. První gól je velmi důležitý. Mužstvo, které první skóruje, většinou vyhrává zápasy.

A co závěr poločasu? Jak jste viděl dohady ohledně neuznaného gólu Sparty na 1:1?

Nebyl jsem blízko. Bylo to zdlouhavé. Jestli byl míč za brankovou čárou, jestli tam byl ofsajd nebo faul. Vůbec nevím, co tam bylo. Nakonec nám video pomohlo a možná i to nás zachránilo. Gól do šatny by určitě nebyl příjemný.

Naopak jste po něm dali druhý z penalty. Říkali jste si v kabině, že tohle už musíte udržet?

To ne. Naopak jsme si říkali, že musíme pokračovat v tom, jak jsme hráli, a ještě přidat. Věděli jsme, že je to ještě daleko, že poločas nic neznamená.

A pak přišel brzký inkasovaný gól, který vás zmrazil...

Každý gól, který dostanete, je nepříjemný. Zmrazí a dostane na koně ty druhé.

Úroveň zápasu byla celkově vysoká. Souhlasíte?

Určitě. Byl plný stadion a krásná atmosféra. Chtěl bych divákům poděkovat. Byli úžasní a v některých momentech nás hnali dopředu opravdu hodně. Myslím si, že jsme si zápas užili my i diváci.

Potěšilo vás, když vás ze hřiště vyprovázeli výrazným potleskem?

Vždycky to potěší. Každého by takhle vytleskali. Každý makal.

Po utkání si vás trenér všechny nejdřív svolal do kabiny. Co byla jeho první slova?

Poděkoval nám za výkon a řekli jsme si, že je třeba, abychom byli pokorní a že musíme být rádi za ten bod, i když mohly být tři. Hlavy dolů nevěšíme a máme další zápas s Jabloncem.

Ten dal šest gólů Slovácku. To byl asi hrozivý vzkaz, ne?

Pro nás ne. Každý zápas je jiný. Oni se nakopli, ale věřím, že náš zápas bude úplně jiný.

Věříte, že přijdou fanoušci v hojném počtu? Počítám, že vám to pomohlo.

Atmosféra byla fantastická. Ano, hraje se úplně jinak, tak doufám, že přijdou.

Po třech duelech máte čtyři body. Jak hodnotíte vstup do sezony?

Bylo nám trochu líto toho prvního zápasu, ale vynahradili jsme si to na Slovácku a díky dobrému výkonu a bodu se Spartou je ten vstup do soutěže pěkný, i když víme, že mohl být o hodně hezčí.