Fotbalisté Českých Budějovic útočí na rekord - pět ligových výher v řadě

V tabulce deváté Jihočechy však nečeká nic jednoduchého. Celek z Uherského Hradiště překvapuje první ligu, když mu po polovině základní části patří pátá příčka. Například i před Spartou.

České Budějovice vs. Slovácko Online reportáž v neděli od 14:30

„Je to nenápadný tým, který si drží stálý herní styl již několik sezon. Mužstvo vede Martin Svědík, přísný a zásadový trenér. Klub dlouhodobě sází na vlastní odchovance a těží z kvalitní defenzivy v brance s výborným gólmanem Matoušem Trmalem,“ říká na adresu nejbližšího soupeře asistent hlavního trenéra Jiří Kohout.

Slovácko se může v této sezoně pyšnit zajímavými čísly - je třetí nejlepší na venkovních hřištích, když zvítězilo na Spartě či v Plzni. Daří se mu však i doma, v Uherském Hradišti zvítězilo ve druhém kole pouze Dynamo. Svědíkův celek navíc v posledních třech zápasech neinkasoval.

„Mají výbornou organizaci hry, nedělají zbytečné chyby. Pokud bych měl vybrat z ligy tým, který umí vyhrát zápas 1:0, tak je to Slovácko,“ hovoří Kohout o soupeři s respektem.

Nedělním duelem 16. kola startují odvety a soutěž se překlápí do druhé poloviny základní části. Na Střeleckém ostrově se střetnou týmy, kterým se daří. O sérii Dynama již byla řeč, Slovácko i v součtu s domácím pohárem neprohrálo osmkrát v řadě. „Chceme využít energii a euforii, které nám přinesly poslední úspěšné zápasy. Snažíme se vyhnat z hlavy myšlenky, že už máme splněno,“ říká asistent Davida Horejše, který očekává vyrovnaný souboj s minimem vstřelených branek.

Přestože do Českých Budějovic přijede silný protivník, myslí černobílí na další výhru. „Respektujeme sílu soupeře. Ale doma chceme zvítězit,“ dodává Kohout.

Trenéři Dynama mohou využít skoro kompletní kádr. Mimo hru jsou pouze dlouhodobě zranění Michael Rabušic a Roman Polom. Po karetním trestu se do hry vrací i útočník David Ledecký. „Je to hráč, který patří do základní sestavy, ale týmu se v Teplicích dařilo i bez něj. Ještě jsme se nerozhodli, jestli bude na hrotu David, nebo Ivan Schranz. Vždy skládáme sestavu i podle soupeře,“ přemýšlí o základní jedenáctce Kohout.

Prvoligový nováček se bude opět spoléhat na dvojici zkušených fotbalistů v zadních řadách. Brankář Jaroslav Drobný a stoper Tomáš Sivok po návratu slyší chválu ze všech stran. „Oba plní roli, kterou přirozeně získali. Jejich přítomnost na hřišti je znát. Jsou lídry, hru zklidní, v klíčových momentech mužstvo podrží,“ chválí své opory asistent Kohout. S Drobným v brance Dynamo pouze vítězí, Sivok se také rozehrál do dobré formy.

Budějovický klub připravil na nedělní zápas pro fanoušky další akci. Diváci si mohou za 50 korun koupit klubovou šálu a po zápase ve stanu za hlavní tribunou si dát s hráči pivo jako po minulém utkání.