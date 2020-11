Odvolaná penalta završila brněnský zmar. Nezvládli jsme to, kývl Machálek

Domácí rozčílilo, že nejprve odpískanou penaltu v jejich prospěch po zákroku na hranici pokutového území rozhodčí po prohlédnutí videa odvolal a nenechal je ani zahrávat přímý kop.

„Ani herně, ani výsledkově jsme to nezvládli. Vedeme 1:0, pak máme dvě tři jasné situace, které v lize musí skončit gólem, necháme soupeře nadechnout a dostaneme se do pasivity,“ přiznal brněnský trenér Miloslav Machálek, že na výhru to v podání jeho týmu bylo podle skóre v prvním poločase, ale podle výkonu po změně stran už ne. „Dnes to bylo moc nervózní, kvalita naší hry šla dolů. Jsem zklamán,“ řekl.

Frustrace domácích vygradovala v 82. minutě. Adrián Čermák byl zastaven tělem při průniku do příbramského vápna, rozhodčí ukázal na puntík, ale pak přišel na řadu VAR.

„Myslel jsem, že se řeší jen to, jestli je to penalta, nebo přímý kop. Nepočítal jsem s tím, že to nebude ani faul,“ krčil rameny Čermák, který byl i u penaltového momentu před brankou Brna. Tam poslal na zem Stanislava Vávru. „Bylo to přes míč, vypíchl jsem ho,“ divil se Čermák.

Vávra, bývalý brněnský hráč, naopak nepochyboval. „Čermák mě kopl do nohy, kterou jsem si přebíral balon. Jasná penalta,“ oponoval záložníkovi Zbrojovky. Opačný pohled měl samozřejmě i na spornou situaci na opačné straně. „Byl jsem od toho dva metry. Čermák si balon špatně převzal a náš hráč (Karel Soldát) mu ho břichem vypíchl. Nebyl to souboj, který by se měl pískat jako penalta,“ prohlásil Vávra.

Zbrojovce chyběli Rudolf Reiter, který si obnovil zranění, a Ondřej Vaněk, nad jehož přípravou dohlíží kondiční trenér. Na údernosti a kreativitě záložní řady to bylo znát.

„Ve druhém poločase jsme se moc stáhli. Měli jsme víc držet míč, my jsme ho ale zbytečně ztráceli. To byla naše chyba, že jsme nedokázali víc kombinovat a dostávat se do šancí,“ konstatoval Čermák.