Priske představil posily. A podzim? Čekal jsem, že progres bude rychlejší, říká

Třetí Sparta ztrácí na vedoucí Plzeň sedm bodů, na druhou Slavii pět. I proto do týmu ještě před startem hlavní fáze zimní přípravy, jejíž část tým stráví na herním kempu ve Španělsku, přišly čtyři nové posily.

Všechny ze zahraničí.

„Je běžné, že se tým v průběhu sezony mění a doplňuje,“ podotkl Priske. „Od chvíle, kdy jsem do klubu přišel, jsme s Tomášem Rosickým pravidelně diskutovali o krátkodobé i dlouhodobé vizi. Jsme o šest měsíců dál, zjistili jsme, co potřebujeme a co nám chybělo. Je skvělé, že se nám všechny hráče podařilo přivést takhle brzy.“

Čekal jste po svém příchodu, že změn v kádru bude během jediné půlsezony tolik?

Ano i ne. V létě nám trvalo delší čas, než jsme se začali zlepšovat. Déle, než jsem sám očekával. Promítla se do toho i četná zranění nebo trest útočníka Kuchty, závěr podzimu už byl však až na výjimky podle představ. Předvedená hra i výsledky byly lepší a já věřím, že s novými tvářemi bude náš progres ještě výraznější.

Nový asistent Lars Friis „Každý trenér by byl radši, kdyby mu realizační tým zůstal pohromadě celou sezonu. Ale když už jsme Thomase Nörgaarda pustili, jsem rád, že ho nahradil právě Lars Friis. Potkali jsme se už v Midtjyllandu, zná i některé další kolegy a já věřím, že se rychle přizpůsobí. Pro mužstvo se nic nemění, všechno zůstává při starém, jen k němu teď bude promlouvat jiný hlas. Lars se teď potřebuje hlavně rychle seznámit s hráči, což je otázka několika dnů.“

Kairinen, Kamenovič, Laci a Mabil, jména vašich posil. Proč právě oni?

Nejdřív bych chtěl zmínit, že jsem je určitě nevybíral já sám. Je to práce celého týmu okolo Tomáše Rosického, pracovali jsme společně, připravovali jsme se dopředu a také jsme se nejdřív dívali na hráče v naší rezervě, akademii a v české lize.

Nenašli jste, co jste hledali?

Chtěli jsme extra kvalitu a mezinárodní zkušenost. Já sám jsem vedení prosil, abychom do našeho současného mixu přidali hráče ze zahraničí. Už na podzim jsme měli dobré mužstvo, ale díky novým hráčům se můžeme posunout dál.

Můžete nováčky blíže představit?

Kamenoviče sparťanské skautské oddělení sledovalo už delší čas. Má skvělou levou nohu, hrát může na kraji obrany i na stoperu. Poznal prostředí velkého klubu, i když v Laziu příliš nenastupoval. Má také zkušenosti ze srbské jedenadvacítky.

Co Awer Mabil, fotbalista, kterého znáte z Midtjyllandu?

Reprezentant Austrálie, účastník mistrovství světa v Kataru, což mluví samo za sebe. Z pozice křídla sbírá spoustu asistencí, dává i góly a hlavně: je velice pracovitý v ofenzivě i v defenzivě.

Další dva hráči přišli jako posily do středu zálohy: Fin Kaan Kairinen z Lilleströmu a Albánec Qazim Laci z Ajaccia.

Také Qazima měl klub v merku delší dobu a právě teď se naskytla vhodná příležitost ho získat. Má skvělé fyzické předpoklady a uprostřed zálohy zastane víc postů. Rozumí si s míčem, má skvělou rozehrávku.

A Kairinen?

Další hráč, kterého trochu znám z Midtjyllandu, kde jsem ho potkal jako velmi mladého kluka. Od té doby se hodně posunul, zjistil, že mu nestačí pouze nesporný talent, začal na sobě tvrdě pracovat, zlepšil se a vybojoval si přestup do Norska, kde patřil k nejlepším hráčům. Je to bojovník, taky finský reprezentant.

Neobáváte se, že zahraničním posilám bude trvat, než si na českou ligu zvyknou?

Nebojím, protože všichni čtyři už v zahraničí působili, tuhle zkušenost ve svých kariérách mají a vědí, co to obnáší. Je možné, že třeba Kamenovič, který měl malé herní vytížení, bude potřebovat víc času, ale třeba mu pomůže změna prostředí a chytne se hned. U některých hráčů to tak bývá.

Proč jste vlastně chtěl přivést do Sparty cizince?

Protože mohou i místní hráče posunout dál. Jsme ve Spartě, českém klubu, který musí stát na českých hráčích, ale zároveň potřebujeme impuls zvenčí. Kluky, kteří vidí fotbal z jiné perspektivy, kluky, kteří za sebou mají jiné příběhy a různé cesty. Vytvoří konkurenci, přinesou rozmanitost, novou energii a dynamiku. Pro nás všechny je výzvou, aby se ve Spartě prosadili.

S jakými ambicemi vlastně do jarní části sezony vstupujete?

Jsou pořád stejné. Nic se nezměnilo. Už před začátkem sezony jsme říkali, že cíle Sparty jsou vždy nejvyšší. Po první půlce sezony jsou před námi dva kluby a já bych si přál, abychom na jaře získali víc bodů než ony. Na co to bude stačit? Uvidíme. Ale jsme hladoví, ambiciózní, odhodlaní a věříme, že nic není nemožné. Na podzim jsme si situaci sami zkomplikovali, ale teď jsme dobře posílili a jsme připravení se prát.