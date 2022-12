Třetí posila pro Spartu, na dlouhodobé hostování přišel Kamenovič z Lazia

Kamenovič je srbským reprezentantem do 21 let, v Itálii měl malé vytížení a Sparta se do něj zkusí trefit jako v srpnu 2019 do Dávida Hancka.

Přestupy servis iDNES.cz

Ani slovenský levý obránce či stoper tenkrát pravidelně nenastupoval za Fiorentinu, ale ve Spartě se postupně vypracoval mezi nejdůležitější hráče týmu. Nejdříve hostoval, pak přestoupil za částku kolem 60 milionů korun. A po třech letech ho pražský klub s výrazným ziskem (200 milionů korun plus bonusy) prodal do Feyenoordu Rotterdam.

Kamenovič je odchovancem Čukaričky Bělehrad, v létě 2021 za tři miliony eur (asi 75 milionů korun) přestoupil do Lazia Řím, ale do sestavy se neprosadil. Dosud v blankytně modrém dresu odehrál jediný ligový zápas, v květnu v závěrečném kole minulé sezony proti Hellasu Verona nastoupil na poločas.

Změny ve Spartě jisté příchody: Kairinen (Lilleström), Laci (Ajaccio), Kamenovič (Lazio Řím - hostování) příchody v jednání: Mabil (Cádiz), Vecheta (Slovácko) možné odchody: Sáček (Itálie), Fortelný (Olomouc), Juliš (?), Nita (Kluž), Holec (Polsko)

Oficiálně přichází na půlroční hostování, aby kluby vyhověly mezinárodním řádům. Jsou však domluveny, že Kamenovič zůstane na Letné ještě další rok až do léta 2024 a Sparta ho pak v případě zájmu za předem domluvenou částku může koupit.

Ta by měla být logicky nižší než ta, za níž ho Lazio loni z Čukaričky kupovala, podle zahraničních médií by mělo jít o 2 až 2,5 milionu eur.

Kamenovič je konkurencí pro Caspera Höjera, proti drobnému Dánovi s dělovou levačkou je však urostlejším typem fotbalisty.

Sparta za poslední dny přivedla už třetího hráče. Ještě před Štědrým dnem podepsal víceletou smlouvu ofenzivní středopolař Kaan Kairinen. Čerstvě čtyřiadvacetiletý finský reprezentant přestoupil z norského klubu Lilleström.

Předtím nastupoval v Interu Turku, HJK Helsinky nebo Midtjyllandu. V dánském celku působil v době, kdy v klubu trénoval současný sparťanský kouč Brian Priske, takže se znají.

„Dobře se zapojuje do kombinace a rozehrávky, je poctivý směrem do defenzivy. Kvalitně zahrává standardní situace a správně reaguje po ztrátě a zisku míče,“ charakterizoval Kairinena sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Ve čtvrtek den před Kamenovičem klub představil albánského reprezentanta Qazima Laciho. Šestadvacetiletý hráč přišel z francouzského Ajaccia na přestup. Ve středu pole nastupuje na nižší pozici než Kairinen.

„Je jiným typem záložníka, než v týmu máme. Je zvyklý na fyzicky náročné zápasy ze dvou nejvyšších francouzských soutěží. Je technicky vybavený, dokáže měnit tempo hry, zrychlovat ji a i z hloubky pole se dostat do soupeřova vápna,“ řekl k němu Rosický.

Sparta dále pracuje na příchodu australského reprezentanta Awera Mabila z Cádizu, účastníka mistrovství světa v Kataru. Sedmadvacetiletý křídelník do léta působil v dánském Midtjyllandu, kde se také potkal s Priskem. Společně strávili tři roky.

Sezonu začal ve španělském týmu v základní sestavě, ale po nevydařeném startu mužstva se po pěti kolech přesunul mezi náhradníky a dostával už velmi málo příležitostí.

Na šampionátu v Kataru jako náhradník zasáhl do zápasů v základní skupině proti Francii a Tunisku.

Sparta usiluje také o talentovaného útočníka Filipa Vechetu, kterého si vyhlédla ve Slovácku. V únoru příštího roku mu bude dvacet let a byl by příslibem do budoucna než hráčem pro základní sestavu.

Naopak na odchodu jsou středopolaři Michal Sáček (Itálie) a Jan Fortelný, který by mohl zamířit do Olomouce. Uplatnění hledá útočník Lukáš Juliš i brankáři Florin Nita s Dominikem Holcem. Ten si udělal jméno během hostování v Čenstochové a jeho další kroky by mohly směřovat právě do polské nejvyšší soutěže.