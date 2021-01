Oslabená Boleslav vyzve Olomouc, potřebuje zlomit statistiky

„Třeba Tomáš Malínský si na tréninku poranil prst na ruce a musel na operaci,“ lituje Jarolím ztráty rychlého křídla, které mělo po příchodu ze Slavie pomoci boleslavské ofenzivě.

Mimo je i další posila z kádru mistra Ladislav Takács, klíčový stoper Alexej Tatajev či střelec reprezentační jednadvacítky Václav Drchal.

I bez nich zvládla Boleslav v neděli odehrát solidní partii na Spartě, nevytěžila z ní ale ani bod. Takže zůstává už osm kol bez výhry a od pobytu na sestupové příčce ji v tabulce dělí pouze lepší skóre, než mají Brno a Příbram.

ONLINE: Boleslav vs. Olomouc zápas sledujeme podrobně od 18:00

„Zápas na Spartě může být odrazovým můstkem. Samozřejmě pro psychiku by bylo lepší, kdybychom uhráli výsledek s bodovým ziskem. I tak si myslím, že je to signál, že jdeme po správné cestě. Musíme to ale přetavit ve vítězství. Očekávám, že letošní herní zlepšení, patrné ve dvou odehraných ligových mistrácích, se konečně na třetí pokus už projeví i výsledkově,“ věří Jarolím ve zdolání Olomouce, které patří sedmé místo a naposledy si smlsla 4:1 na Opavě.

Proti přání trenéra Jarolíma jsou statistiky. Hanáci v Mladé Boleslavi už třikrát za sebou vyhráli při celkovém skóre 8:1.

Utkání 17. ligového kola začíná v 18 hodin, přímý přenos vysílá ČT Sport.