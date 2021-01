Za čtyři zápasy pět penalt proti Sigmě. I Hubník musí zabrat

Po šestnácti kolech čelili celkem sedmi desítkám. „Je to naší blbostí. Když se podíváme na poslední tři penalty, tak dvě na Slavii byly po hloupých chybách, s Opavou taky,“ vyčítal trenér Radoslav Látal. „Je to i špatným pohybem, hráče na to upozorňuji, musíme na tom pracovat. Chyb v posledních dvou zápasech bylo dost.“

A poměrně dost jich začal kupit nejzkušenější ze sigmáků – kapitán Roman Hubník. Na svědomí má tři penaltové fauly. Ale o ty by ani tolik nešlo. Už v závěru podzimu se zdálo, že šestatřicetiletému stoperovi dochází baterky. Po návratu z Plzně přitom všem pochybovačům vytřel zrak. Hrál jako z partesu a zazářil i coby záskok za českou reprezentaci v Lize národů proti Skotsku. MF DNES psala, že sám obranu Sigmy povýšil o úroveň.

Jenže po odchodu parťáka Jemelky do Belgie šly jeho výkony dolů, za což mohla zčásti i horší komunikace s Francouzem Poulolem.

Hubník je pro Olomouc bezpochyby správný lídr a přínos, jde slyšet nejen v zápase, ale i na každém tréninku, má respekt.

Ovšem potřebuje se vrátit zase do pohody z úvodu ročníku. Látal na účastníka dvou evropských šampionátů sází. K dispozici má tři stopery na vysoké úrovni – kromě Hubníka a Poulola také matadora Beneše.

V Boleslavi bez Breiteho

V dnešním (18.00) mači v Mladé Boleslavi naopak postrádá brouska ze středu pole – Radim Breite pyká za čtyři žluté karty. Dá se očekávat, že před stopery bude střežit strategický prostor pracant Greššák.

Středočeši, kterým patří první nesestupové místo, nevyhráli osm kol a kouč Karel Jarolím po návratu stále čeká na vítězství. Naopak sedmá Sigma minule zvítězila 4:1 nad Opavou po sedmi zápasech a chce potvrdit, že se jí proti Boleslavi daří: neprohrála v pěti z posledních šesti vzájemných soubojů a na jejím hřišti zvítězila třikrát po sobě.

ONLINE: Mladá Boleslav vs. Olomouc podrobná reportáž od 18:00

Středočeši mají na 15. místě deset bodů stejně jako Brno a Příbram, které jsou na prvních dvou sestupových pozicích. Naposledy prohráli 0:1 na Spartě, kde však odehráli dobrý part. „Hráli ofenzivně. Pro ně je důležité, že se po zranění vrátil Matějovský. Dává hře punc, má skvělé skryté přihrávky,“ varuje olomoucký asistent Jiří Neček.

Hlavně neztropit další penaltu.