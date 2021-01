Slavia nakonec získala gólmana Stejskala, do Boleslavi jdou Takács a Malínský

Stejskal podepsal se Slavií smlouvu do 30. června 2025.

„Jsem nesmírně rád. Je pro mě obrovská čest stát se kmenovým hráčem největšího klubu u nás,“ řekl Stejskal klubovému webu.



Slavia na začátku zimní přípravy vymýšlela, jak obsadit pozici druhého náhradníka za neotřesitelnou jedničkou Ondřejem Kolářem.

Stejskal se nejprve po půlročním hostování, během kterého ani jednou nenastoupil, měl vrátit do Mladé Boleslavi, která s ním pro boje o záchranu počítala pro post jedničky.

Klub zkoušel z Pardubic přivést Marka Boháče, leč neúspěšně. Talentovaný Jakub Markovič, jehož na podzim zapůjčil Boleslavi, by měl jaro kvůli pravidelnému hernímu vytížení strávit jinde. A tak nakonec vyšla varianta se Stejskalem.

„Skoro ze dne na den se to takhle změnilo a jsem za to hodně rád. Už během podzimu se jednalo o tom, že by Slavia prodloužila hostování o půl roku a až pak se rozhodla. Boleslav v tu chvíli přišla s tím, že chce, abych u nich chytal. Jenže přišel na začátku ledna můj pozitivní test na covid, který vše zbrzdil. Oni mezi tím přivedli jihého brankáře, takže už nebylo o čem a povedlo se to dojednat,“ uvedl Stejskal.



Stejskal je ročník 1997, mládežnický reprezentant, odchovanec Hradce Králové. V nejvyšší soutěži debutoval v květnu 2019 v dresu Mladé Boleslavi, během minulé sezony za ni odchytal třináct zápasů. Ve Slavii bude krýt záda Kolářovi společně s Přemyslem Kovářem.



„O Honzu jsme měli zájem už v průběhu podzimu, ale Boleslav ho chtěla pro jarní boje o záchranu jako jedničku. Nakonec se nám však po sérii jednání Honzův návrat podařilo dojednat,“ těší sportovního ředitele Jiřího Bílka, který zároveň reagoval na hostování dvojice fotbalistů.

„Věříme, že herní uplatnění v Mladé Boleslavi najdou Tomáš Malínský a Ladislav Takács. Zejména Lacovi přejeme, aby se po zdravotních problémech během podzimu dal do pořádku a vrátil se do formy a herní pohody,“ dodal.

Čtyřiadvacetiletý stoper či defenzivní záložník Takács během podzimní části naskočil do šesti duelů, často jej však trápí zranění. Malínský přišel po povedené sezoně z Liberce, do sestavy se však neprosadil a zapsal pouze 104 minut ve čtyřech startech.