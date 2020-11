Do Ďolíčku razí Teplice pro body i sebevědomí. Makat, bojovat, velí Žitný

„V Ďolíčku je specifické hřiště. Čekám, že to bude zase o soubojích, protože je malé,“ tuší teplický záložník Patrik Žitný.



Ve Vršovicích už skláři v aktuálním ročníku jednou nepochodili, v azylu pardubického nováčka padli 1:2. V Praze nedokázali vyhrát (ani bodovat) od prosince 2018, kdy přemohli 1:0 Spartu v jejím letenském chrámu.

Teplice prohrály pět z posledních šesti zápasů a už nutně potřebují zabrat.

„Kdybychom proměňovali gólové šance, to by bylo něco jiného. My se musíme dostat do fotbalové pohody, získat sebevědomí. Makat, bojovat. Pak to přijde,“ zavelel Žitný na klubovém webu.



Naposledy žlutomodří rupli doma s Libercem. „Chyběla tomu právě taková ta pohoda, klid v zakončení. Ve fotbale dělá psychika i 70 procent.“

Bohemians vs. Teplice Online reportáž v sobotu od 16 hodin

Teplického brankáře Tomáše Grigara čeká 300. ligový zápas, Ruse Jevgenije Nazarova už žádný. Hostování z Krasnodaru předčasně skončilo.



„Kvůli přetrvávajícím zdravotním potížím a momentální finanční situaci jsme se rozhodli, že opci neuplatníme,“ uvedl sportovní ředitel Štěpán Vachoušek.