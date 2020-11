Teplice ukázaly sparťanskou naději. Kouč Hejkal věří ve Fortelného fortel

„Strašně jsem se bil za to, aby sem přišel, hrál velmi dobře. Jeho výkon se mi líbil, je kreativní, pro český fotbal je to příslib,“ říkal Hejkal o 21letém hráči, který na Stínadlech hostuje ze Sparty.



Na Letné odehrál pouhou minutu, předtím hostoval v druholigové Jihlavě. A tak jeho prvoligový debut v základu přišel až nyní v Teplicích.

„Jsem šťastný, že jsem odehrál 90 minut, ale lepší by bylo, kdyby to bylo 90 minut, které by nás dovedly ke třem bodům. Z tohoto pohledu je to pro mě zklamání, zároveň jsem rád, že jsem si už konečně 1. ligu vyzkoušel. A doufám, že se postupně budu zlepšovat a pomůžu Teplicím, aby byly úspěšné,“ přeje si Fortelný, který měl prsty v jediném teplickém gólu do sítě Liberce.

Po jeho přihrávce Daniel Trubač parádním halfvolejem srovnával na 1:1. „Já to Trubimu jen sklepnul, on dal parádní gól. To byla nádhera,“ smekl záložník.

Na 1. ligu si snaží rychle zvyknout. „Podle mě je to víc o rychlosti a rychlejším herním přemýšlení, 2. liga je hlavně o soubojích a fyzické zdatnosti,“ srovnává.

Zápas proti Liberci nebyl úplně typický, jaké bude v Teplicích nejspíš zažívat. Slovan byl zatažený a pak šel i do deseti, skláři se dlouho marně snažili dobývat zhuštěnou hostující defenzivu. „Zamkli jsme je, drželi jsme balon, ale to nám bylo k ničemu, když jsme si nic závratného nevytvořili. Byli jsme takoví bezzubí,“ uznává.

Neovlivnilo Teplice, že Liberec kvůli karanténě mnoha hráčů přijel výrazně oslabený? Fortelný si to nemyslí. „Věřím, že to roli nehrálo. Od trenéra jsme poslouchali, že Liberec bude našlapaný. I když tam jsou kluci, kteří se do sestavy dostali díky tomu, že někteří mají covid, tak stejně hráli o svoje triko a chtěli předvést, co v nich je. K žádnému podcenění nedošlo,“ odmítá.

Sparťanský záložník Jan Fortelný během přípravného utkání v Marbelle.

Na hřišti to ale hlavně v 1. půli vypadalo jinak. „Oni potrestali naše vlastní chyby a to vedlo k tomu, jak zápas vypadal v 1. půli a nakonec i tak dopadl,“ mrzí Fortelného, reprezentanta do 21 let.

Chce využít svoji přednost, což je hra na velkém prostoru. „Větší akční rádius, to je moje. Od trenéra mám úkol, abych hodně nabíhal za obranu a snažil se roztrhávat obrannou řadu soupeře. Angažmá v Teplicích mi má pomoct, abych nabral zkušenosti s 1. ligou a využil prostor, co mi tu nabídnou. A abych to vrátil tím, že budu předvádět co nejlepší výkony.“