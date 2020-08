Facka od nováčka. Obrovské zklamání, ulevil si teplický kouč Hejkal

„Cítím neskutečné zklamání. Nezvládli jsme zápas výsledkově ani herně, naši hráči nepodali výkon ani průměrný,“ hlesl teplický trenér Stanislav Hejkal. „Domácí vyhráli zaslouženě, šli za tím s nováčkovým nadšením a porazili nás zbraněmi, o kterých jsme věděli.“

Pardubice na hřišti Bohemians 1905 vedly pár minut před přestávkou. Kučera ztratil míč ve středu hřiště a domácí se prosadili po učebnicové kombinaci. Na jejím konci byl Tischler, do střely z penaltového puntíku marně skákali Paradin, Heidenreich i brankář Grigar.

„Domácí neměli žádnou šanci, ale čekali na naši chybu. Ta přišla ve 43. minutě a oni ji využili, z první možnosti dali gól,“ truchlil Hejkal. „Myslím, že dokážeme hrát daleko líp ve středu pole i v útoku.“ A právě v tomhle prostoru byl rozdíl, mínil pardubický kouč Jaroslav Novotný. „Pro nás je důležité to, co nás přivedlo do 1. ligy. Obrovské srdce, bojovnost, nasazení. Máme opravdu kvalitní středovou řadu, výkony Solila a Tischlera byly nadstandardní. V tom tkví náš úspěch. Hráli jsme nebojácně a aktivně.“

Hned po pauze skláři dorovnali, Vondráškův centr si srazil do vlastní branky Toml. Jenže teplická radost měla jepičí život, po 14 minutách zase hosté ztráceli. Dlouhý pas na křídlo nezachytil Paradin, Surzyn běžel sám proti Grigarovi a propálil ho. V závěru mohl srovnat Trubač, zblízka proti gólmanovi neuspěl.

„Pardubice nám darovaly vlastní gól, ale ačkoli to pro ně byla rána, nás to na nohy nepostavilo,“ vadilo Hejkalovi. „My to nezvládli co se týče zkušených hráčů. Chtěli jsme dostat do hry střední zálohu Trubač, Žitný, Kučera, chtěli jsme mít náběhy a míče za obranu, ale balony tam nepřišly. Halfbeci nemají formu, jakou bych očekával, představuji si od nich větší náběhy.“

Novotný se pyšnil: „Velikost mužstva ukázalo to, že jsme se po vyrovnání nevzdali a zase se zvedli.“

Teplice nenavázaly na úspěch 3:1 z Příbrami. „Celý týden jsem varoval, aby nepřišlo uspokojení,“ doznal Hejkal, který měl jen čtyři muže na střídání. Chyběli marodi Nazarov, Moulis, Kozák, Hošek, Shejbal a Knapík. Po reprezentační přestávce se skláři představí poprvé doma, v sobotu 12. září hostí na novém trávníku Slovácko.