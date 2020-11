Teplický trenér Hejkal po krachu: Můžu za to. Vím, co s tím

Jeho skláři v neděli doma Slovanu podlehli 1:2, byť soupeř kvůli koronaviru napočítal 15 ztrát. Pátá porážka ze sedmi kol je srazila na 13. místo ligového žebříčku.

„Musíme vyhodnotit, jakou cestou půjdeme. Měli jsme vyhrát v Opavě i s Libercem, máme z toho nula bodů. První otázka je: Ano, může za to trenér. Trenér nedal penaltu, nezachytil náběhy. Ale může za to trenér. Já se ničemu nevyhýbám, nesu plnou odpovědnost za výsledky FK Teplice,“ tvrdí Hejkal. „Měl bych řešení, jak pokračovat, co se týče sestavy. Záleží, co vedení...“

Naznačuje, že jeho pozice je ohrožená? „Nenaznačuji nic, ale víte, jak to v českém fotbale chodí. Tady se pořád spekuluje. Jsem přesvědčený, že já a realizační tým děláme svoji práci dobře. Víme, jak z toho ven, ale prozrazovat sestavu soupeřům nechci. Nesvádím to na to, že v Opavě jsme nedali góly a dnes nám hráli špatně vzadu zkušení hráči. Ne ne ne ne. Já jsem pod tím podepsaný.“

Na Slovan postavil plejádu kreativních hráčů včetně debutujícího Fortelného, posily ze Sparty, ale obrannou konzervu soupeře otevřít nedokázali. „Liberec měl před bránou zaparkovaný autobus, ani se mu vzhledem k náročnému programu nedivím.“

Jen výstavní vyrovnávací projektil Trubače skláře rozjásal. Gól na 2:2 jim sebral VAR kvůli ofsajdu Moulise, video pak Teplicím přisoudilo penaltu, jenže Řezníček trefil brankáře Knoblocha. Ani přesilovku po vyloučení Peška domácí nevyužili.

„Teplice mají velmi dobré fotbalisty,“ nepochybuje Hejkal. „Někdo mi říkal, že jsme nastoupili s jedním obráncem, jedním útočníkem a měli jsme osm záložníků. Suplujeme beky a chtěl jsem využít kreativní hráče. Poskládáme to tak, abychom se z té situace co nejrychleji dostali. Podle mě Teplice nemají propadávající výkony; v Opavě jsme nepropadli a ani teď, byli jsme silní na míči, měli drtivý tlak, byť ne moc šancí. Propadák to byl v zachytávání brejků, ne propadák ve výkonu. Ale takové zápasy zvládat musíme. “