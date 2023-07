Počet posil oproti původnímu plánu narostl. Baník pročistil kádr a míří výš

Funkce kapitána mu není cizí. Dosud byl v Baníku Ostrava zástupcem Jana Laštůvky. Poté, co gólman v týmu skončil, zvolili ostravští fotbalisté pravoplatným šéfem mužstva Jiřího Fleišmana. „Moc si vážím toho, být kapitánem v klubu, jako je Baník. Je to velká čest a zároveň i velká zodpovědnost,“ prohlásil zkušený obránce.

Je to jiné než být kapitánův zástupce?

Už i jako zástupce jsem nějaké věci řešil s Laštym (Laštůvkou), trenérem a panem Mikloškem. Jsem rád, že mě kabina zvolila, ale na začátku sezony musejí roli kapitána zastat mí zástupci, protože ještě čtrnáct dnů budu mimo.

Během přípravy jste měl natržený postranní vaz v koleni. Opravdu vám budou stačit dva týdny k návratu?

Léčba probíhá dobře, takže doufám, že to vyjde. Čtrnáct dnů po tom zranění jsem už jezdil na kole. Spousta lidí byla překvapená, že tak brzo, ale koleno mě nebolelo, potřeboval jsem ho rychle rozhýbat. Po dvaceti dnech jsem s ním hýbal už v plném rozsahu. Dnes jsem už zvládl osmdesát pět procent tréninku s mančaftem. Příští týden chci absolvovat i nějaké herní věci.

Dosud jste kabinu táhl s Janem Laštůvkou, byli jste nejstarší hráči v týmu. Nebudete teď sám?

Nebudu. Mám dva zástupce, s nimiž jsem už mluvil. Je to Kaly (Filip Kaloč), který je odchovanec Baníku, a Filip Blažek, který je nový. Blažovi jsem říkal, oč jde, jak to funguje. Bere to zodpovědně. Je to kus chlapa, vyzařuje z něj respekt, na tu funkci se hodí. A v týmu jsou i David Lischka a Michal Frydrych, kteří jsou v delegaci starších, když s nějakým problémem jdeme za trenérem. Nebude to jen na mně, ale je jasné, že první, kdo bude muset něco řešit, budu já. Jsem na to připravený.

Jiří Fleišman diskutuje s rozhodčím během utkání s Olomoucí.

Jak jste vůbec přijal Laštůvkův konec?

Bral jsem to těžce, s ním jsem řešil spoustu věcí. Máme k sobě blízko, a když je nějaká šance, okamžitě jdeme spolu na kafe. Jsme dobří přátelé a doufám, že to tak i zůstane. Ten konec mě mrzel, ale jak potkal Jendu, potká i mě. Věk nejde zastavit. Jen je škoda, že se nemohl rozloučit mezi tyčkami v bráně.

Stále platí, že jen tak někoho na svůj post levého obránce nepustíte?

Platí. A dokud mi bude sloužit zdraví, platit to bude. Když chodíme na fyzické testy, oproti mladým nepropadám, dokážu kousat. Vždy se rozhoduje na hřišti. Zadarmo mladíkům vůbec nic nedám, musejí být o třídu lepší než já, aby si místo zasloužili. Konkurence musí být, a kdyby nás na ten post bylo šest, každý musí ukázat, že je nejlepší.

Po minulé sezoně jste zvažoval, že si k tetováním ohledně svých někdejších klubů Baníků Souš a Most přidáte i ten ostravský.

Prioritou byla dcera a její tetování už mám hotové. Až někdy skončím profikariéru, budu o tom přemýšlet, ale srdcové kluby si vytetovat nechám. Baník si asi nechám větším písmem.

Co říkáte tolika změnám v kádru před sezonou?

Je jich fakt hodně, ale vydali jsme se touhle cestou. Nemyslím si, že by to byl až takový problém. Trenér kluky vidí každý den. Bude muset vybrat ty, co se budou zdát nejlepší. Jsou šikovní. Kdyby ne, Baník by je nekupoval. Určitý čas ale budeme potřebovat, abychom se sehráli. Bude to dobré. Nejdůležitější bude dobře odstartovat.

Začínáte v Liberci.

To je tým, který chce hrát fotbal – stejně jako my. Mohl by to být otevřený zápas. Prvních pět utkáních je hodně zajímavých. V nich se ukáže, jak na tom Baník s novými hráči je, jakým směrem to půjde. (jsl)