Komplikace v Baníku: Fleišman čeká na vyšetření pochroumaného kolena

„Teď čekám, až nebude oteklé, abych mohl na magnetickou rezonanci a lékaři zjistili, oč jde,“ řekl Fleišman, který by měl projít podrobným vyšetřením v úterý.

Zřejmě má přetržený postranní vaz. Fleišman přiznal, že bezprostředně po zranění hodně nadával a klel. „Kluci natáčeli trénink na video, takže jsem pak viděl, že šlo o nezaviněný kontakt, spoluhráči podjela stojná noha.“ Viníka nejmenoval.

Ostravský trenér Pavel Hapal potvrdil, že je to nepříjemný zásah do složení mužstva. „Problém má i Šehi,“ zmínil kouč dalšího levého obránce Eldara Šehiće. „Mám problémy s tříslem, ale mělo by to být v pořádku,“ podotkl Šehić.