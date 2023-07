Baník může bojovat o Evropu, věří Mikloško. Spoléhá na posily ze Slavie

„Záležet bude i na tom, jak si vše sedne. Přece jen nových hráčů přišlo hodně. Zatím to vypadá dobře. Kluci pracují, v týmu je vynikající atmosféra, je tam konkurence,“ řekl Mikloško v rozhovoru na předsezonní tiskové konferenci.

Dotáhli jste i hostování Nigerijce Davida Fadaira, takže do Baníku v létě zamířilo deset nových hráčů. Mohli jste si je dovolit i díky tomu, že jste prodali útočníka Muhameda Tijaniho do Slavie Praha?

Tak to koncipováno nebylo. Ale když slávisté chtěli Tijaniho, řekl jsem dobře, my chceme Riga (slovenský reprezentační záložník do 21 let). Chtěli ho uvolnit jen na hostování, šlo o kompromisy. Namítal jsem, že Tijaniho chtějí koupit, takže my Riga také koupíme. Jednání s panem Tvrdíkem a s celým jeho kolektivem byla seriózní a korektní.

Byl součástí Tijaniho přestupu příchod slávistů Ewertona, Riga a Markoviče?

Ne, ne, ne. Za ty hráče musíme zaplatit. Nebylo to vázané na sebe, protože jsme nevěděli, jak to všechno bude.

V jakém smyslu?

Třeba Ewerton byl po zranění.

Nebojíte se tak výrazné obměny kádru?

Nějaké obavy jsou, ale zatím to vypadá, že kluci jsou ohromně pracovití. Je tam vidět konkurence, všichni jedou v trénincích na sto procent, rvou se o místo v základní sestavě. To by nás mohlo posouvat jen dál.

O tak výrazném řezu do kádru rozhodla minulá nevydařená sezona?

Určitě. Do klubu jsem přišel někdy koncem minulého roku, neměl jsem moc čas se rozkoukávat. Neznal jsem hráče charakterově, mentálně, herně. Ale když to vezmu v útoku, měli jsme v něm tři typově stejné fotbalisty. Chyběla nám kromě Plavšiće na jedné straně a Cadua na druhé rychlost. Ve středu hřiště nám scházela fotbalovost, kreativní hráči. To se nám teď podařilo do týmu dostat, i když samozřejmě kluci musejí na sobě hodně pracovat. Věřím, že se nám je podaří ještě zlepšit.

Tisková konference Baníku Ostrava před startem nové fotbalové sezony.

Kdo by měl být motorem, mozkem mužstva?

Ewerton. To je výborný fotbalista. Dobře se jeví Šiňas (Matěj Šín). V přípravě byl možná trochu zavařenější, ale také je chytrý hráč, perspektivní. Máme Riga, který je běhavý a technicky na tom není špatně. Ta konkurence je obrovská a díky tomu by se kluci měli dál zlepšovat. Ewerton by to ale měl šéfovat.

Jenže ze Slavie ho máte jen na roční hostování. Navíc slávisté si ho mohou v zimě stáhnout, že?

Mohou. Byl ale po zranění a my jsme se s šéfy Slavie domluvili, že smlouvu uzavřeme, pokud bude stoprocentně zdravý, třeba i poslední přestupní den. Bylo to seriózní jednání. Nechtěli jsme vzít hráče, který by nám pak celý rok seděl na lavičce, anebo ležel v medical domu.

Vedení Baníku od titulu v roce 2004 měnilo trenéra čtyřiadvacetkrát. V minulých čtyřech sezonách pětkrát...

(usmívá se) Přál bych si, aby nynější trenér vydržel několik let.

Ostatně Pavla Hapala jste na jaře podržel.

Kritiku Pavla v minulé sezoně chápu, ale pak jsem se zeptal, co se stane dál? Koho přivedeme v rozjeté lize? Padala jména jako Páník, Straka, ale při další změně bychom vypadali opravdu jako pitomci. Všechny jsem ujišťoval, že s tím kádrem nespadneme. Věřil jsem, že se zachráníme. V závěru jsme museli udělat nějaké změny a všichni se nám smáli, že dáváme Honzu Laštůvku z brány. Nikdo nevěřil, že i s mladšími kluky můžeme ligu udržet.

Jenže ne všichni mladíci přesvědčili. Co vám ukázali?

V posledních dvou zápasech jsme dali šanci odchovancům, kteří měli ukázat, že na to mají. Všichni, i ti, co říkají, ať hrajeme s odchovanci, viděli, že jen s nimi bychom teď byli tam, kde v minulé sezoně. Je to o chemii v týmu, což je živý organismus. Děje se tam řada věcí, třeba zranění, která nás na jaře potkala. Podělal se nám střed mužstva. Marodil tvořivý Tetour. Jsem rád, že se nám ho podařilo přesvědčit, aby zůstal. Věřím, že bude přínosem. I díky spolupráci s Ewertonem. Měli by být mozkem týmu.

Před dvaceti lety Baník vstupoval do své dosud poslední mistrovské sezony. Tehdejší mužstvo rovněž prošlo částečnou obměnou. Vidíte tam nějakou podobnost?

Hlavně věřím, že se tým posune dál. Samozřejmě bych chtěl splnit majiteli Vaškovi Brabcovi jeho sen zahrát si evropské poháry. Tohle je začátek cesty, kdy se nám to může v krátké době povést. Během dvou tří let bychom o pohárové příčky měli bojovat. A klidně i v této sezoně.