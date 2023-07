Posila na levou stranu, k fotbalistům Baníku míří Slovák Madleňák

Ostrava získala do kádru slovenského fotbalistu Mateje Madleňáka. Čtyřiadvacetiletý levý krajní hráč přišel do prvoligového Baníku na roční hostování s opcí. Klub to uvedl na svém webu.