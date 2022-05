Holeš: Titul jsme si prohráli v jiných zápasech. Poztráceli jsme moc bodů

Jenže s Baníkem remizovali 1:1 a počtvrté v řadě první ligu nevyhrají.

„Chybělo málo, bylo to zblízka, chtěl jsem balon utáhnout nártem pod břevno, aby na to Laštůvka nedosáhl. Scházelo několik centimetrů,“ povzdechl si Holeš.

Ostravský brankář Jan Laštůvka to potvrdil: „Ani jsem tu střelu neviděl. Kdyby jo, zvednu aspoň ruce. Naštěstí byla branka postavená dobře.“

Slávistům nepomohlo, že vedli už v páté minutě, že od 69. minuty hráli proti domácím oslabeným o vyloučeného stopera Lischku. Míč do branky nedotlačili ani v závěru, kdy si na rohové kopy nabíhal i jejich brankář Mandous...

„Měli jsme ve druhé půli několik závarů, domácí vykopli balon z brankové čáry,“ povzdechl si Holeš. „Je to obrovské zklamání, samozřejmě. Ale věděli jsme, že titul už nemáme ve svých rukách, museli jsme spoléhat, že nám pomůže třeba Hradec Králové, což se nestalo.“

Královéhradečtí prohráli 0:2 s Plzní, která slaví titul.

Věřil jste vůbec, že by Hradec Králové oslabený o Vlkanovu a Mejdra mohl Plzeň porazit?

Upřímně – když jsem se dozvěděl, že nebudou hrát jeho dva nejlepší hráči, kteří nás stejně jako ostatní celky pořádně trápili, věděl jsem, že Hradečtí přišli o svou sílu vpředu. Tušil jsem, že to tam Plzeň zvládne.

Nedolehl na vás tlak, že v Ostravě musíte vyhrát, abyste udrželi naději na titul?

Ten tlak, že musíme, je, dá se říct, každý zápas. Není to nic nového. Ve Slavii musíme vyhrát každé utkání, jinak je problém. Tlak je velký a my ho musíme zvládat.

Remízou s Baníkem jste ale o titul nepřišli, že?

Prohráli jsme si ho v jiných zápasech, třeba s Plzní, s níž jsme neudrželi vedení, s Karvinou doma (0:1). I v dalších utkáních. Oproti minulé sezoně jsme těch bodů poztráceli moc.

Čím to bylo?

Řekl bych, že horší defenzivou oproti předešlým sezonám, kdy jsme zvládali těžké zápasy třeba 1:0. Dříve se nám nestávalo, že bychom dostali gól, když jsme vedli. Zavřeli jsme to a zápas dohrávali.

A co sestava, která nebyla stabilní i vzhledem k zraněním?

V tom problém nebyl. Zápasů je tolik, že se nedají odehrát v jedné sestavě.

Přitom do nadstavby jste vstupovali z prvního místa.

Ano, bylo to jen na nás. Šli jsme do ní s tím, že když vše vyhrajeme, máme titul, ale přišel první zápas s Hradcem, který jsme nezvládli, a to byla jedna z těch určujících věcí nadstavby. Dali jsme Hradci dost gólů, ale čtyři dostali (3:4), což je strašné. A když si pak s Plzní můžeme vzít vedení v lize zpět a vedeme, zase ho ztratíme (1:1). V tom byl problém.