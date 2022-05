Jsme zklamaní. Ale Plzeň byla mašina, uznal slávistický trenér Trpišovský

Slávistický kouč po předposledním utkání sezony hovořil o Plzni, o Yiru Sorovi, výkonech obou mužstev i o případných letních pohybech v kádru.

Remízou Slavia ztratila poslední naději na titul. Co se ve vás odehrává?

Přišli jsme o něj už dřív v průběhu sezony, teď už to byla spíš jen dohra celé situace. Ztrát bylo hodně, v Karviné, v Liberci, dvě remízy s Plzní, prohra s Hradcem. To nás dostalo do téhle situace, která je samozřejmě plná zklamání. Zápas s Baníkem jsme chtěli zvládnout. V neděli samozřejmě budeme mít o co hrát, je to derby, naději na titul jsme ale chtěli udržet až do konce. Jsme zklamaní.

Věřili jste, že oslabený Hradec dokáže v souběžně hraném utkání Plzeň potrápit?

Plzeň letos zvládla tolik podobných zápasů... Naděje sice vždycky je, ale oni zkrátka byli mašina. Nedostávali góly, vždy nějaké dali. My se fakt soustředili hlavně na to, abychom to na Baníku zvládli, víme, jak náročné tady ty zápasy jsou. Chtěli jsme pro to udělat všechno. Ze čtyř zápasů v nadstavbě jsme ale vyhráli jediný, to nás dostalo do situace, v jaké jsme. To, že Hradec přišel o tři hráče, včetně nemocného Vašulína, pro ně samozřejmě bylo hodně nepříjemné, muselo to pro ně být s Plzní složité.

V základní sestavě nastoupil na hrotu Yira Sor. Nebál jste se, že bude v bývalém působišti přemotivovaný?

Spíš to bylo opačně. Poslední dobu šel výkonnostně dolů, nedařilo se mu. Jeho výkon doma se Slováckem byl hodně špatný, věřili jsme mu, že tady ve známém prostředí by se mu mohlo dařit. Trochu jsme spoléhali i na to, že domácí hráči z něho budou mít respekt, protože znají jeho schopnosti. Nevím, jestli mu pomohl ten gól hned na začátku nebo znalost prostředí, byl ale náš jednoznačně nejnebezpečnější hráč. Hrál skvěle, tak, jak ho známe. Byl asi jediný, kdo byl schopný ohrozit branku soupeře.

Překvapilo vás, jaké zvolil řešení u gólu? Vypálil celkem z dálky.

Překvapilo. Na druhou stranu víme, že má přesně z téhle pozice skvělou střelu, prudkou, má švih v noze. Je to jeho oblíbená věc, upřímně jsem ale čekal, že půjde ještě blíž brance. Na druhou stranu: on si na tohle tak strašně věří, že to umí trefovat. Jak má slabší levou nohu, tak tohle je pro něj naopak situace, kdy může obstřelovat, není to náhoda, v tréninku to takhle řeší často.

V soubojích ale někdy padal až příliš ochotně, nemyslíte?

Budu souhlasit v tom, že to je trochu teatrální. Na druhou stranu, on se musí i chránit, protože zákroky jsou na něj hodně ostré a je jich hodně. Nemá to jednoduché. V tomhle zápase na něj byl zákrok bez míče hned v první minutě. On by z toho měl ubrat, ale hráči by měli být více chránění, aby na ně za utkání nebyly tři nebo čtyři takové zákroky. Jsou to hráči, na které chceme všichni chodit.

Ze zápasu musel po dvaceti minutách odstoupit stoper Ondřej Kúdela, co se mu stalo?

Byl tam nějaký střet koleno na koleno při standardní situaci, už tři minuty před střídáním nás upozorňoval, že mu to ztuhlo a začalo otékat.

Bylo vidět, že jste po jeho odchodu začali ztrácet hodně míčů. Čím to bylo?

Měli jsme hodně ztrát, hlavně po té změně v sestavě, museli jsme si trochu zvyknout. Hodně nás to zasáhlo, přišli jsme o rozehrávače vzadu. Tomáš Holeš se stáhnul na stopera, kde hrál výborně, zase nám ale chyběl v prostředku. S tím střídáním jsme se moc nesrovnali. Původně jsme to chtěli řešit Oscarem na kraj a Petrem Ševčíkem doprostřed, Oscar se ale necítil na větší porci zápasu. I kvůli standardkám jsme se rozhodli pro Makse Talovjerova, v zakládání hry nám to ale uškodilo, nedokázali jsme se dostávat z napadání Baníku.

Jaký bude mít druhé místo vliv na léto a nadcházející ročník?

Moc se nezmění. Čekala by nás předkola, naplánované jsou dva odchody, které asi dopadnou. Situaci to moc měnit nebude, otázka je, co se bude dít na přestupovém trhu, jestli bude zájem o hráče, u kterých to třeba nečekáme, a jestli naopak přijdou někteří, které máme rozjednané. Dvěma hráčům také končí smlouvy, to také bude téma. Budou, nebo nebudou pokračovat? Věcí, které se musí řešit, je více, druhé místo ale na skladbu kádru vliv mít nebude.

Spekuluje se o příchodu Matěje Pulkraba ze Sparty, blízko má být naopak odchod Alexandra Baha. Zájem má Benfica. Počítáte s tím, že v létě odejde?

Nechci kategoricky říkat, že Alex odejde. Je to hráč, který přerostl českou ligu a je o něj zájem. Připravujeme se na to, že přestoupí, nikdy ale není nic jistého, uvidíme, co se stane. Pulkrab bude v létě volný hráč, rozhodnutí bude záležet na něm. Už jsme ho trénovali, vápnový útočník nám schází, v Česku jich moc není.