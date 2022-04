Citlivý případ Pulkraba. Pro Spartu cenný, láká ho však lepší nabídka Slavie

Sparťané ve Slavii David Hovorka. Sparťanský odchovanec, hostoval v Hradci, na Žižkově, v Liberci, pak se vrátil do Sparty. Do Slavie se dostal z Jablonce v létě 2019. Ondřej Kúdela. Do Sparty přišel ve dvaceti ze Slovácka, odehrál však jen šest zápasů. Po pěti letech v Boleslavi a roce v Liberci přestoupil v lednu 2018 do Slavie. Maksym Talovjerov. Ukrajinský stoper se mihl ve sparťanské juniorce, ligu začal hrát v Českých Budějovicích, odkud ho v lednu 2022 získala Slavia. Ivan Schranz. Slovenského ofenzivního hráče do Česka přivedla Sparta v zimě 2015, ale v týmu se neprosadil. Po půl roce se vrátil do Trnavy, po dvou letech přišel do Dukly. Pak hrál v Limassolu, v Budějovicích a po vydařené minulém ročníku v Jablonci ho loni v léta koupila Slavia. Srdjan Plavšič. Ve Spartě byl čtyři roky, ale když se loni na jaře řešilo, za jakých podmínek by mohl dostat novou smlouvu, Slavia nabídla víc. Jindřich Trpišovský. Na začátku trenérské kariéry strávil rok a půl u mládeže Sparty. V září 2016 jednal coby liberecký kouč o angažmá na Letné, ale nakonec se nedomluvil. Spartou prošli také Nicolae Stanciu, Jan Kuchta a Simon Deli, kteří za se Trpišovského stali ve Slavii oporami, ale už v klubu nepůsobí. Zvláštním případem byl sparťanský odchovanec Josef Hušbauer, který nejdřív ve Spartě zářil, ale po návratu z nevydařeného angažmá v zahraničí mu to na Letné už nešlo. Do Slavie odešel se souhlasem Sparty.