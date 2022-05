Nejlepším hráčem ligy je Holeš, trenérem sezony Bílek, cizincem Beauguel

V anketě Ligové fotbalové asociace (LFA) hlasuje dvaatřicet vybraných žurnalistů, dále kapitáni a trenéři ligových týmů.

Vybírají hráče sezony, trenéra, osobnost ligy, nejlepšího cizince, objev sezony a v dílčích kategoriích volí nejlepšího brankáře, obránce, záložníka a útočníka.

Hráč sezony 1. Tomáš Holeš (Slavia) 100 bodů 2. Adam Hložek (Sparta) 69 3. Jindřich Staněk (Plzeň) 64 4. Jean-David Beauguel (Plzeň) 51 5. Alexander Bah (Slavia) 15 6. Ondřej Lingr (Slavia) 13 7. Adam Vlkanova (Hradec) 12 8. Václav Jurečka (Slovácko) 9 9. Lukáš Hejda (Plzeň) 8 10. Dávid Hancko (Sparta) 3 11. Ewerton (Ml. Boleslav) 3 12. Jhon Mosquera, Milan Havel (Plzeň) 2 14. Ladislav Almási (Ostrava) 2 15. Lukáš Kalvach (Plzeň) 1

Cena v hlavní kategorii zůstala ve Slavii. Po loňském triumfu Lukáše Provoda vyhrál Holeš, a to s velkou převahou. Čtyřiadvacet hlasujících ho dalo na první místo, třináct na druhé a dva na třetí.

„Jsem šťastný, nesmírně si toho vážím. Zvlášť když to hodnotí trenéři a kapitáni,“ řekl Holeš.

„Překvapilo mě to, protože nemáme titul. A já navíc nebyl na hřišti tak výrazný, nemám góly a asistence jako v minulé sezoně,“ poznamenal Holeš.

„Kdybychom ligu vyhráli, cena by se mi přebírala mnohem líp. Jednoznačně bych ji za titul vyměnil. Takhle je to trochu hořké.“

Hložek měl jen šest prvních míst, jedenadvacetkrát byl druhý a devětkrát třetí.

Třetí Staněk se na prvním místě objevil u patnácti hlasujících, čtyři ho napsali na druhé místo a jedenáct na třetí.

Za první místo se dávaly tři body, za druhé dva a za třetí jeden. Holeš dosáhl na sto bodů, Hložek na devětašedesát a Staněk měl ještě o pět méně.

Na body dosáhlo celkem patnáct hráčů. Mezi nimi jsou elitní střelci Jean David Beauguel, Václav Jurečka a Ladislav Almási, dále pak plzeňské opory Lukáš Hejda, Milan Havel, Jhon Mosquera s Lukášem Kalvachem, slávisté Alexander Bah s Ondřejem Lingrem, hradecký tahoun Adam Vlkanova, sparťan Dávid Hancko a boleslavský driblér Ewerton.

Mezi trenéry dostal nejvíc hlasů Michal Bílek z mistrovské Plzně. Devětadvacetkrát se ocitl na prvním místě, šestnáctkrát na druhém a osmkrát na třetím.

„Moc si toho vážím, všechno teď je příjemné. Mám obrovskou radost z titulu, jsem rád za kluky. Když vidíte, jak jsou všichni kolem vás šťastní, tak to pro mě znamená hodně moc,“ řekl Bílek.

„Neřeším sebe, spíš hráče a mám radost kvůli nim. Jestli vyhraju něco já, je příjemné, ale ne to nejdůležitější. Pro mě je tým nade vše,“ zdůraznil.

Na začátku sezony by ho nenapadlo, že by jeho tým předčil Slavii se Spartou a on Jindřicha Trpišovského s Pavlem Vrbou.

„V minulé sezoně jsme skončili pátí a mým úkolem bylo dát mužstvo dohromady. Měl jsem jiné starosti než přemýšlet o titulu nebo o vítězství v anketě,“ poznamenal Bílek se smíchem.

Plzeňští fotbalisté slaví zisk titulu vrháním svého kouče Michala Bílka do vzduchu.

Druhý skončil Miroslav Koubek z Hradce Králové, patnáct hlasujících ho dalo na první místo, devatenáct na druhé a deset na třetí.

Bronz bere slávista Jindřich Trpišovský, na deseti lístcích byl první, na třinácti druhý a na šestnácti třetí.

Spoustu bodů získal i Martin Svědík ze Slovácka. Budějovický David Horejš a sparťan Pavel Vrba dostali jediný hlas.

Nejlepší cizincem Fortuna ligy je plzeňský útočník Jean-David Beauguel, který vyhrál s velkým náskokem před slávistou Alexandrem Bahem, boleslavským Ewertonem a sparťanem Hanckem. Hlas dostalo celkem patnáct cizinců včetně Nico Stancia či Fortuna Basseye, kteří po podzimu z české ligy odešli.

Osobností české nejvyšší soutěže je jasně čtyřicetiletý Marek Matějovský. Boleslavský středopolař byl první na devětadvaceti lístcích, druhý na deseti a třetí na čtyřech. Celkem získal 111 bodů, druhý Tomáš Hübschman má 66 bodů, třetí Milan Petržela třiatřicet.

Následují další veteráni Jan Laštůvka, Michal Kadlec, Bořek Dočkal, Josef Jindřišek, Roman Hubník. Body v této kategorie sbíralo celkem dvaadvacet hráčů, například slávista Ibrahim Traoré, pardubický Jan Jeřábek či karvinský Michal Papadopulos.

Objevem sezony hlasující vybrali slávistu Davida Juráska, který na podzim oslnil v Mladé Boleslavi. Druhý byl další slávista Yira Sor a třetí zlínský David Tkáč. Ten však větší část jara kvůli zranění nehrál.

V anketě Objev sezony se mohlo hlasovat jen pro hráče narozené 1. června 1999 a mladší a zároveň v předchozích letech nesměl odehrát víc než patnáct utkání za sezonu. Do těch parametrů se například nevešli sparťanští mladíci Vitík, Karabec, Hložek či Čvančara.

V dílčích anketách, které zohlednily konkrétní posty v sestavě, kralovali ti, kteří se umístili na předních příčkách v hlavní kategorii

Mezi brankáři vyhrál Staněk, nejlepším obráncem je Bah, záložníkem Holeš, útočníkem Beauguel.

Devatenáctiletý sparťan Hložek, který českou ligu převyšuje a individuálně je jejím nejlepším fotbalistou, pobral druhá místa v hlavní kategorii a mezi útočníky. A má také jeden triumf, stal se nejlepším hráčem sezony podle hlasování fanoušků.