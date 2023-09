Olomouc versus Ostrava. Tahák, co plní tribuny. Který klub je lepší?

Slezané mohou třeba Hanáky popichovat, jakže vypadá opravdová fanouškovská vášeň, s níž se nemohou v Olomouci srovnávat.

Sigma Olomouc vs. Baník Ostrava online od 15.00

Ostatně v plné parádě ji předvedou i dnes (15.00) na severní tribuně Androva stadionu, kterou zaplní celou a spustí chorály, co zvedají chloupky po těle. Sigmáci zase ukazují, jak se dá hrát nahoře i bez takového finančního zázemí, jaké Baníku poskytuje štědrý majitel Václav Brabec, a kde by Olomouc pravidelně prodávající šikovné odchovance byla s podobnými možnostmi...

Jako formu špičkování lze s nadsázkou brát i nedávný zájem Baníku o obránce Zmrzlého či předtím Jemelku, třebaže Sigma hráče základní sestavy rivalovi neprodává. Kde dělají fotbal lépe?

Věříte čtvrté Sigmě, nebo o čtyři body zaostávajícímu Baníku?

Očekává se plný dům a fotbal s grády. „Znovu se tam chystá spousta našich fanoušků, kteří nám vytvoří domácí atmosféru. Věřím, že je potěšíme třemi body,“ přeje si ostravský trenér Pavel Hapal.

„Doufám, že se naši fanoušci nenechají zahanbit, budeme cítit, že hrajeme doma a pomohou nám napravit zaváhání z Ďolíčku,“ doplnil pro web Sigmy záložník Martin Pospíšil.

Baníkovcům se ale na Hané daří. I v minulém ročníku, v němž Olomouc hrála ve skupině o titul, vyhráli na jejím stadionu vysoko 4:1. Hattrickem se blýskl již slávista Tijani, pamatujete?

Jistě si vzpomenete i na další debakl 1:4, který Sigma doma musela od rivala strávit a na další třígólové představení, tentokrát Diopa v létě 2018. Na facku před pohárovým mačem se Sevillou si pamatuje i olomoucký trenér Václav Jílek. Přesto je ještě jeden domácí nezdar s Baníkem, který fanoušci Sigmy kousali mnohem hůř.

Květen 2014. Třebaže Olomouc vedla po trefách Varadiho a pamětníka Navrátila záhy 2:0, prohrála 2:3, když rozhodující gól dal v nastavení De Azevedo po fatální chybě stopera Svozila na půlce. Na to nezapomene ani sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář, který se marně snažil odvrátit sestup z ligy po třiceti letech. Porážka s Ostravou se ukázala jako osudová. Všechny příběhy zase ožijí.

Sektor fanoušků Ostravy byl v Olomouci zaplněn.

Ostrava v Olomouci pětkrát po sobě neprohrála (z toho 4 vítězství) a její fanoušci rozverně vtipkují o dalším hattricku cizince na hrotu v podání rychlého Tanka.

„Tomu, že jsme Baník doma delší dobu neporazili, bych nepřikládal přehnanou váhu,“ říká Jílek.

Jeho protějšek Hapal je sigmáckou legendou a rád by doma zopakoval povedené vystoupení z minulé sezony. „Pro mě je to specifický zápas, ale snažím se to na hráče nepřenášet. Minulé utkání jsme vyhráli vysokým rozdílem. Za to jsem byl rád, ale čeká nás těžká práce. Sigma má formu, i když naposledy prohrála na Bohemians,“ podotkl Hapal.

„Pohybuje se nahoře, doma vyhrála všechna utkání. Její tým je konsolidovaný, neproběhlo moc změn. Věřím, že i my potvrdíme poslední dobré výkony.“ Sílu produktivní Sigmy narušují hluchá místa ve hře a také marodi. Bez brankáře Macíka, stopera Pokorného, kapitána Breiteho a střelce Juliše prohrála na Bohemce, ač dvakrát vedla.

„Není důvod si z jedné prohry dělat těžkou hlavu,“ tvrdí Pospíšil.

Až na Juliše by měli být všichni k dispozici. „Hráči, kteří měli problémy, jsou v nějaké formě v tréninku. Rozhodovat budou až poslední hodiny,“ neodkrývá Jílek karty.

Pokud bude chtít navodit příjemnější vzpomínky na Ostravu, připomene si první kolo minulého ročníku, kdy Sigma vyhrála ve Vítkovicích 3:0, což pro tehdejšího trenéra Baníku Pavla Vrbu byl kyselý start očekávané spolupráce, jež dopadla blamáží. Také jeho nástupce Hapal musí náročné fanoušky neustále přesvědčovat, že je tím pravým, kdo Baníček pozvedne. Domácí utkání naznačují, že si to sedá.

„V letním přestupovém období proběhlo v Baníku dost změn, trenér Hapal hledal ideální složení a postupem času se mu daří krystalizovat sestavu. Baník je kompaktnější a silnější než na začátku sezony. Na našem základním cíli, že chceme být úspěšnější, to ale nic nemění,“ prohlásil Jílek. „Zápasy s Baníkem vnímám jako svátek fotbalu z pohledu fanoušků a skvělé kulisy.“

S tím souhlasí i Pospíšil: „Je to jeden z těch větších zápasů, hlavně co se týče fanoušků. Jsme všichni natěšení. Stadion se zaplní víc, což chceme na každý zápas. Půjdeme znovu za vítězstvím.“