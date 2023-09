Jílek po prohře: Rychlý gól nám spíš uškodil, nesmíme se bát taktických faulů

Olomoučtí vstoupili do zápasu výborně, už po osmi minutách šli do vedení po trefě Filipa Zorvana.

„Ten úvodní gól nám paradoxně uškodil, protože jsme se po něm zatáhli. Na jednu stranu chceme střílet rychlé branky, ale když inkasujeme jako první, hrajeme pak s větším zápalem,“ zhodnotil Jílek. „Bohužel ještě nejsme tak daleko, abychom dokázali té vedoucí branky využít a soupeře ještě více zatlačit.“

Zorvan to na začátku trefil pekně. Říkáte hráčům, aby zakončovali častěji?

Určitě, to nám totiž chybí. Máme málo střel v porovnání s našimi soupeři na vrchu tabulky. Většinou se to snažíme řešit kombinací, ale zároveň nabádáme hráče, aby to zkoušeli a nebáli se střílet. Filip za to byl odměněný krásnou brankou, takže doufám, že to bude návod i pro zbytek týmu.

Dali jste gól do šatny, těsně před přestávkou, což většinou tým nabudí. U vás to ale bylo naopak.

Druhý poločas byl určitě vyrovnanější než ten první, ale bohužel nám Bohemka dala dvě branky z rychlých protiútoků, kdy jsme zbytečně ztratili míč a otevřeli střed pole. V tomhle ohledu musíme být důslednější, pokud chceme podobná utkání zvládat. Naopak soupeř ty dvě gólové situace skvěle dohrál.

Útočník Bohemians David Puškáč (vpravo) v akci proti Denisu Ventúrovi z Olomouce

U druhého gólu přešel domácí Erik Prekop takřka půlku hřiště. Neměl ho někdo faulovat?

Rozhodně, Bohemka to udělala několikrát u našich šancí, i když ji to stálo několik žlutých karet. My už jsme podobně inkasovali třeba s Budějovicemi. Nechceme hrát zákeřně, ale mám pocit, že jsme někdy až příliš hodní. Měli jsme jenom šest faulů oproti soupeřovým patnácti, což je na takhle vypjatý zápas málo. Taktické fauly zkrátka někdy přijít musí.

Jak velkou roli hrálo, že nemohli nastoupit například Lukáš Juliš nebo Radim Breite?

Sestava se nám určitým způsobem usadila a nám najednou z osy týmu vypadli čtyři hráči, kromě Juliše a Breiteho ještě Matúš Macík a Jakub Pokorný. Sice to byla ztráta, ale vymlouvat se na to nechci. Máme široký kádr, někteří hráči tu dlouho čekají na příležitost a musí přesvědčit a ukázat, že si místo v sestavě zaslouží.

Měla Bohemka ke konci více sil?

Ten pocit jsem neměl. Může se to zdát, protože dali dva góly, ale my jsme na tom byli fyzicky dobře. Ten zápas byl náročný a na několika hráčích nejenom u nás byla vidět únava, takže v kondiční přípravě problém nevidím. Soupeř měl velkou výhodu, že měl kam sáhnout. My jsme bohužel neměli tak početnou lavičku, abychom zápas oživili. Ale i v takové situaci si musíme pohlídat zápas, ve kterém v 70. minutě vedeme.