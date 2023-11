Baník střílí valnou většinu gólů ve druhé půli. Shoda náhod, soudí Hapal

Jenže díky gólům ve druhé půli Ostravští získali dvacet z dosavadních 24 bodů. Všechny góly vstřelili po přestávce v zápasech v Karviné (3:1) a Teplicích (1:0), doma Mladé Boleslavi (2:0), Českým Budějovicím (2:0) a Hradci Králové (2:0), tomu dokonce až v devadesáté minutě.

Zlínu dali ve druhé půli čtyři góly, přičemž vyhráli 5:1. Bod za remízy 1:1 jim zachránily trefy na hřištích Bohemians Praha 1905 v 87. minutě a doma s Pardubicemi v 50. minutě.

„Těžko říct, čím to je, že se více prosazujeme ve druhém poločase,“ přemítal ostravský záložník David Buchta. „Samozřejmě bychom rádi vedli už v první půli nějakým větším rozdílem, anebo aspoň jedna nula, ale hlavní je vítězství a je celkem jedno, kdy tým rozhodne.“

Může to být tím, že soupeřům ubývají síly a ve druhé části utkání už nebrání tak precizně?

„Trochu se v koncovce natrápíme, ale možná ty naše góly po přestávce jsou dané i tím, že koncentrace protivníka je jiná,“ připustil Hapal. „Fyzicky jsme na tom dobře, dokážeme nápor vystupňovat. Ne vždy to však vede k výsledku.“

Ostravští zabrali v Karviné po dvou duelech, které s Jabloncem a v poháru se Zlínem prohráli 0:1. „To jsme měli problémy s hrou do bloku, ale v Karviné jsme už řešili situace dobře,“ uvedl Buchta.

„Musíme být trpěliví,“ řekl Hapal. „Obrany dobýváme a Jablonec nám dal gól z brejku, to se povedlo i Karviné, když šla do vedení. Je potřeba, abychom si vypracovávali víc šancí. Holt někdy vám to tam nepadne, v Karviné se to povedlo. Ale chtělo to trpělivost, protože mužstvo je dobré, má kvalitní hráče.“

Baník v neděli od 15.00 hostí pražskou Spartu.