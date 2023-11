Ukázali jsme sílu. Z gólů mám radost, ale hlavní je výhra, řekl ostravský Buchta

„Z obou gólů mám pochopitelně radost, ale ještě větší z toho, že byly vítězné,“ usmál se Buchta, který byl už ve druhé minutě blízko gólu, jenže jeho střelu po zemi brankář Holec vyrazil.

Nelekl jste se, že ve třetím utkání za sebou Baník vyjde gólově naprázdno?

Holec tam měl famózní zákroky. Chtělo to větší klid. Říkal jsem si, že už přece musíme něco proměnit.

Přesto, nebyli jste o přestávce nervózní? Prohrávali jste?

Bylo to nepříjemné, protože jsme měli dostatek šancí. Jen jsme je měli přesněji vyřešit. Všichni víme, že máme dobré zakončení. Byla to jen otázka času. Až na minulý zápas v poháru se Zlínem jsme v gólových situacích byli, jen jsme je neproměňovali. Dneska ano.

A všechny tři góly jste vstřelili v úvodu druhého poločasu během devíti minut.

Jeli jsme do Karviné s tím, že už potřebujeme uspět. Vyhrát. O přestávce jsme si v kabině něco řekli a ukázala se síla našeho týmu. Od začátku jsme byli aktivnější.

Většinu gólů dáváte ve druhém poločase. Čím to je?

Těžko říct, ale samozřejmě bychom rádi už v prvním vedli nějakým větším rozdílem, anebo aspoň jedna nula. Zatím se to však většinou vyvíjí jinak. Hlavní je, když vyhrajeme. Kdy rozhodneme, je celkem jedno.

Hraje se vám ale lépe, když obráncům soupeře ubývají síly, že už nehrají v bloku tak precizně?

Poslední zápasy jsme měli trochu problémy s hrou do bloku, ale dneska se nám povedlo dát tři góly, takže jsme naše akce vyřešili dobře.

Svůj druhý gól na 3:1 jste dával krásnou šajtlí k pravé tyči. A nebylo to v sezoně poprvé. Máte už na ni patent?

Jo, povedlo se mi to potřetí. Snažím se tak zakončovat i na tréninku, vychází to. Důležité bylo, že jsme dobře jsme rozehráli standardku. Byl jsem sám na vápně. Zkusil jsem to a vyšlo to, i když s tečí.

A konečně jste dali gól i po standardní situace, že?

Vyhodnocovali jsme si je na videu, pracovali na nich, tak snad jsme to teď prolomili.

I vaší předchozí branku jste dal výbornou střelou z takových patnácti metrů...

Byla to krásná kombinace s Gigim Ndefem i Filipem Kubalou, který mi sklepl balon v šestnáctce. Dal jsem to k tyči. Moc hezká akce.

Potřetí za sebou jste vyhráli venku, i když v Karviné převažovali vaši příznivci.

Každý bod z venku je super, i když na karvinském stadionu jsme opravdu byli díky fanouškům jako doma. Děkujeme jim za podporu.