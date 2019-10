Hyčka o teplickém vzestupu: Už nejsme bolaví na krok

Vzpomínka na období, kdy skláři byli po pokaženém vstupu na dně tabulky, je ještě hodně živá. „Ale žádná panika tu nebyla, vždyť nebyla odehraná ani třetina ligy. Ale už bylo potřeba zadupat, hecnout se a zamakat. Protože dole být nechceme. Naštěstí vítěznou dohrávkou s Mladou Boleslaví jsme se zvedli.“

A teď mají Teplice sérii pěti zápasů bez porážky. „Možná jsme začali víc makat, jezdit. Jestli to předtím bylo bolavé na krok, tak teď už není, snažíme se jezdit, což přináší body,“ uvědomuje si Hyčka.

Zlepšení Teplic paradoxně přišlo po odchodu jejich nejlepšího střelce z minulé sezony Jakuba Hory do Slavie. „Nesváděl bych to na Kubu, to je o tom, že jsme si něco řekli a začali jsme makat. Věděli jsme, že to samo nepřijde a bez pohybu už vůbec ne. Ale je fakt, že jsme si mysleli, že nám góly Kuby budou chybět, jenže teď máme dva zkušené útočníky, kteří umějí dát gól a pracují suprově,“ zmínil tandem Řezníček – Jakub Mareš.

„Řezňa je silový, jeho jen tak odstavit od míče nejde, umí to krásně podržet. Mary je rychlostní, taky silný, i on si dobře najde balon, neztrácí ho. Nahoře teď máme víc balonů,“ vypozoroval obránce.

V pátek naskočil do sestavy poté, co v 6. minutě odstoupil Ljevakovič, a obstál i v tříobráncovém systému, který Teplice přece jen nepraktikují tak často. „Já ten systém mám zažitý, trenér mě využívá zleva i zprava. Pro mě není žádný post nový, jsem vždy připravený na všechno. Kdo je připraven, není překvapen,“ usmívá se Hyčka.

Náladu mu zvedá i pohled na tabulku, po 11. kole jsou žlutomodří devátí, na dohled elitní šestce. „Teplice určitě nepatří do poslední skupiny, ale jestli budeme atakovat první šestku, to nevím. Buďme skromní, vždyť jsme se teprve odrazili ode dna.“