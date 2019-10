Nazarov, to je paní Coloumbová, říká teplický trenér Hejkal

„Pořád jsme si v kabině opakovali a uklidňovali se, že to stále máme ve svých rukou. Že jsme těžké soupeře Slavii a Plzeň už doma měli, a když zvládneme dohrávku s Boleslaví, katapultuje nás to. A povedlo se,“ jásá kouč Stanislav Hejkal. Skláři byli dvě kola i poslední, po výhře 1:0 nad Bohemians 1905 už jsou desátí.

„V kalkulaci se projevil odložený zápas i to, že jsme hráli víc venku,“ připomněl Hejkal. „V září jsme neprohráli, výsledkově se nám velmi povedlo. Když dvakrát po sobě vyhrajete doma a venku remizujete, hodí vás to do jiných pater. Klukům říkám: Na tréninku hrajete s vervou o gumové medvídky, nechcete prohrát bago ani střelbu, stačí to přenést na hlavní stadion a nebudu mít strach.“

Poslední úspěchy přišly, i když hráči odpadávají. Naposledy stoper Michal Jeřábek a kapitán Admir Ljevakovič. „Jeřábek... hrnou se na mě zprávy, je to dobrý, je to špatný, je to dobrý, je to špatný. Má starší poranění menisku a prosáklinu na křížovém vazu. Návrat asi nebude rychlý.“

Ljevakovič v pátek brzy odstoupil kvůli zranění stehenního svalu. „Má svůj věk, chce nám pomoct. Hodně ho bolí koleno, takže mu ulevuje a zatěžuje jiné partie. A tělo to nevydrželo.“ Hejkal přesto zůstal u systému s třemi stopery, osvědčil se mu. „Mohl jsem to hodit zpátky na dvojku Čmovš–Shejbal, ale ta trojka mi připadá bezpečnější, hráči si víc věří. Jsem rád, že mi Igor Paradin zahrál na pravém stoperu. Chytil se.“

Posila z Krasnodaru to neměla při nástupu lehké. „Paradin má výborný výskok, podporu útoku, je rychlý. V Příbrami zahrál solidně, pak ho vyškolila Slavia, ale já mu to neusnadnil, dal jsem ho doleva přes nohu. Teď to zvládl velmi dobře,“ chválil ho kouč.

A druhý Rus Jevgenij Nazarov? „To je paní Columbová,“ zmínil nikdy nespatřenou manželku seriálového detektiva Columba. „Říkám všem: Je skvělý, až vám ho ukážu, budete koukat. Vždy si ho připravím na zápasový trénink a on odejde a drží se za sval. Teď se mi léčí v Krasnodaru na klinice, během reprezentační pauzy ho tady dáme do kupy.“

V úterý ho ještě fandové neuvidí, Teplice ve 3. kole poháru v 17 hostí Třinec. „Ligisté, co postoupili přes druholigisty, udělali jen dvě tři změny v sestavě. I Plzeň. Ani já nenechám nikoho odpočinout, chceme dál.“